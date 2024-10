Sabatini mette Inzaghi nel mirino: “Ho un sospetto”

Il commento a ‘Pressing’ di Sabatini sulle scelte di Inzaghi a gara in corso: “Può diventare un punto debole”

A ‘Pressing’ si è analizzata la decima giornata di campionato. Tra gli spunti più importanti c’è il ritorno alla vittoria dell’Inter, in casa di un Empoli che ha giocato in inferiorità numerica per più di 60′ a causa dell’espulsione (dopo consulto al Var) di Goglichidze per l’entrataccia su Thuram.

L’Inter ha vinto con un netto 3-0 tornando a -4 dal Napoli capolista e archiviando il deludente pari con la Juventus. Ma ancora una volta la squadra di Inzaghi non ha brillato, confermandosi non ai livelli – e ai ritmi – della scorsa stagione.

Negli studi di ‘Mediaset’, Sabatini è tornato sulla questione cambi. Una questione riapertasi nel derby d’Italia con la Juve. È opinione diffusa che proprio le scelte di Inzaghi a partita in corso, con l’Inter avanti di due e poi di un gol, abbiano agevolato a dir poco la rimonta bianconera firmata da Yildiz.

“Ho il sospetto che quello che è un suo punto di forza, ovvero un grande gruppo e un grande spogliatoio, diventi un piccolo problema o anche un punto debole quando si tratta di gestire le sostituzioni con quelli più forti“. In sostanza Sabatini ‘accusa’ Inzaghi di aver timore a sostituire i big, optando sempre o quasi per scelte più ‘comode’.

Inter, Inzaghi su Lautaro: “Non sarà mai un problema”

Forse Sabatini si riferiva principalmente a Lautaro Martinez, che Inzaghi fatica davvero a togliere. Anche quando, vedi la stessa sfida con la Juve, il capitano non ne ha più o comunque è in serata negativa. Ieri l’allenatore piacentino ha detto che l’argentino, col gol a Empoli diventato il miglior marcatore straniero della storia del club, “non sarà mai un problema”.

Va detto, però, che Lautaro è intoccabile fino a un certo punto. A inizio stagione, quando era ancora lontano da una buona condizione fisica, Inzaghi non si è fatto grossi problemi nel mandarlo in panchina, vedi la supersfida di Champions col Manchester City. In qualche modo il turnover ‘colpisce’ pure il classe ’97 di Bahia Bianca, come dimostrano le altre due esclusioni – sempre in Champions – con Stella Rossa e Young Boys.