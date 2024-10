Milan, altra bufera: “Maignan è un disastro”

In Milan-Napoli, anche Mike Maignan non è stato esattamente all’altezza della situazione: scoppia la polemica sul portiere rossonero

Complice anche al vittoria dell’Inter, Milan-Napoli è ancora al centro dell’attenzione di tifosi e opinionisti rossoneri. Una sfida che ha visto prevalere la squadra di Antonio Conte, capace di imporsi per 2-0 e di allungare così in vetta alla classifica, al cospetto di un Diavolo che è stato volenteroso ma che ha pagato la mancanza di qualità e tanti, troppi errori nel corso dei novanta minuti.

In casa rossonera, torna in discussione la panchina di Fonseca, che non trova pace. L’allenatore portoghese è di fatto in bilico dall’inizio della stagione e non sta riuscendo a invertire una tendenza che vede la sua squadra troppo discontinua e capace di accendersi solo a tratti. Il momento è simboleggiato dalla situazione Leao, con il portoghese partito dalla panchina e che non è riuscito a incidere particolarmente una volta entrato il campo. Ma non è l’unico big che sta rendendo decisamente sotto le attese. Ce n’è infatti anche per Mike Maignan, che si prende a propria volta la sua razione di critiche molto dure.

Milan-Napoli e il doppio errore di Maignan: “E’ colpa di Fonseca”

Una serata non memorabile per il portiere francese, apparso in difficoltà soprattutto in occasione della seconda rete, quella di Kvaratkshelia, quando avrebbe potuto fare decisamente di più sul destro del georgiano. In realtà, non totalmente immune da responsabilità nemmeno in occasione della prima marcatura, quella di Lukaku che ha sparigliato la partita dopo pochissimi minuti.

E così, la prova di Maignan viene stigmatizzata dal giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’. Tirando in ballo anche le responsabilità specifiche di Fonseca. “Il primo gol viene incassato per una uscita palla al piede disastrosa da parte di Maignan, sul secondo gol è in ritardo sul tiro – ha spiegato – Il problema difensivo non viene considerato prioritario da Fonseca, servirebbe maggiore concentrazione”. In effetti, i blackout che i rossoneri si concedono in partita iniziano a diventare davvero troppo numerosi. Un guaio da provare a risolvere in fretta.