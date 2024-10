Milan, Fonseca fa fuori Leao: “Cessione a gennaio”

Fonseca esclude ancora Leao anche per il big match di San Siro contro il Napoli: “Cessione a gennaio”. Cosa succede in casa Milan, gli aggiornamenti

È il giorno di Milan-Napoli. Come ormai ad ogni vigilia in casa rossonera, a tenere banco è stato il nome di Rafael Leao. Continua infatti a far discutere il momento del gioiello portoghese.

Nella conferenza stampa della vigilia, Fonseca ha ribadito la sua posizione: “Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico…”. Si va però verso un’altra esclusione, la seconda consecutiva in campionato, in un big match già delicato per il campionato del Milan. Leao spacca i tifosi rossoneri e si torna addirittura a parlare anche di cessione e di possibile addio al Milan nelle prossime sessioni di mercato.

Leao-Milan: tifosi divisi, si parla anche di cessione. Le reazioni

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Fonseca detto Mister si è il sicario, la società

Ac Milan il mandante per la cessione di Leao — Devil R&B (@gianpy_83) October 28, 2024

Leao in panchina in una partita così importante non sta né in cielo né in terra — LeoMilan🐬 (@LeoACM1899) October 29, 2024

Fino allo scorso anno dopo le partite del Milan (vittoria/sconfitta) si guardava l’operato dell’allenatore mentre quest’anno si guarda solo quello che ha fatto Leao e non viene mai criticato l’allenatore (non prepara una partita dal derby). — Anto19 D. Law (@anto10002) October 29, 2024

Oggi leao andava fatto giocare dal primo minuto — Giorgio Stramaroni (@acstramaroni) October 29, 2024

Leao ancora in panchina: così si svaluta un patrimonio, ammesso e non concesso che non sia un alibi per cederlo il prima possibile. Visione estrema e probabilmente non aderente alla realtà. Però, come visto con Lukaku, è un attimo passare da 115M ai prestiti anno dopo anno (TMW) pic.twitter.com/VN8cLfueOC — Zelus (@garante_il) October 29, 2024