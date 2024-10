Svolta rossonera, UFFICIALE: l’ex tecnico in sede

Il club rossonero è alla ricerca di una nuova e sta pensando seriamente al ritorno dell’ex allenatore: il punto della situazione

Sono giorni intensi per il calcio italiano, con allenatori che vengono messi sotto accusa per via di risultati negativi. Giocando, però, tre volte a settimana si ha il tempo per riscattarsi.

La panchina di Ivan Juric, ad esempio, ha tremato davvero parecchio dopo il pesante ko contro la Fiorentina, ma alla fine sarà lui a guidare la Roma nel turno infrasettimanale. In Serie A ci sono comunque diverse panchine a rischio, oltre a quella giallorossa, bisogna prestare attenzione ad Alberto Gilardino, al Genoa, oltre che ad Eusebio Di Francesco al Venezia.

In Serie C nel frattempo si registra l’addio di Eziolino Capuano in casa Foggia. Dimissioni accettate dai pugliesi che stanno così cercando una nuova guida: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver convocato il tecnico Massimo Brambilla per valutare un suo ritorno sulla panchina rossonera. Tuttavia, quest’ultimo ha rifiutato l’incarico e di conseguenza ha rassegnato le sue dimissioni che il club rossonero ha accettato senza riserva. La squadra, in vista dell’imminente match con il Cerignola, è affidata temporaneamente a Mister Zangla”, si legge sul profilo ufficiale Instagram del Foggia.