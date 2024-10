Niente Juve, l’attaccante va al Milan grazie a Chukwueze

Il Milan è pronto a pescare ancora una volta dalla Premier League, beffando la Juventus. I soldi arrivano dalla cessione di Chukwueze

Samu Chukwueze ha cambiato passo nelle ultime due partite, dando segnali importanti di risveglio, dopo l’ennesimo momento complicato. Così contro l’Udinese ha risposto presente, segnando il suo primo gol stagionale con la maglia del Milan.

Tre giorni dopo, contrariamente al match con bianconeri, è tornato a sedersi in panchina, ma al nigeriano è bastata una mezzora per essere decisivo anche contro il Club Brugge in Champions League. E’ stato suo, infatti, l’assist per il secondo gol di Tiijani Reijnders. Finalmente, dunque, l’ex Villarreal sta mostrando il suo valore, ma è ancora presto per dire se si tratta di una vera e propria svolta. Chukwueze, però, con queste due prestazioni è riuscito ad allontanare tutti i rumors che negli ultimi giorni lo avevano portato lontano dal Milan. Si è scritto di un’avventura, ormai, giunta al capolinea e di un sempre più probabile addio già durante il calciomercato di gennaio. In Italia, dunque, queste voci sono sta messe a tacere.

Calciomercato Milan, Antony con i soldi di Chukwueze: Juve battuta

Lo stesso non si può dire in Inghilterra, dove sono convinti che il calciatore possa sbarcare in Premier League. Arrivano così conferme in merito all’interesse da parte di Fulham, Wolverhampton, West Ham e Aston Villa.

Proprio la squadra di Birmingham sarebbe la favorita a prendere Chukwueze, anche grazie alla presenza in panchina di Unai Emery che lo conosce molto bene. A scriverne è CaughtOffside, che di fatto, aggiunge come il Diavolo abbia già trovato anche il sostituto. Con i soldi incassati dalla cessione del nigeriano, il Milan, infatti, sarebbe pronto a dare l’assalto ad Antony. Il giocatore, che non sta facendo proprio bene al Manchester United, potrebbe così lasciare la Premier League per sbarcare in Italia. Sembra davvero esserci la Serie A nel destino del brasiliano classe 2000: l’ala destra 24enne, infatti, piacerebbe anche alla Juventus.