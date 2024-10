La big è in caduta libera, ribaltone UFFICIALE: arriva l’esonero

Big in caduta libera, è arrivata la decisione ufficiale del club: l’allenatore è stato esonerato. Il comunicato e tutti i dettagli

È arrivato l’esonero da parte del club. La situazione di classifica, con la squadra ormai in caduta libera, ha portato la big al ribaltone in panchina.

Diego Alonso non è più l’allenatore del Panathinaikos. Il tecnico uruguaiano è stato esonerato dalla società greca, che l’aveva scelto dopo aver incassato anche il rifiuto di Maurizio Sarri. L’ex Siviglia lascia con la big del campionato greco in piena caduta libera: il club di Atene occupa attualmente l’ottava posizione con solo 13 punti raccolti nelle prime 9 giornate. Al posto dell’allenatore uruguaiano, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Grecia, dovrebbe arrivare Rui Vitoria.

Thank you and best of luck for the future coach Alonso.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/bSlVrEARl5

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 29, 2024