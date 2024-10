Blitz Juve: vice Vlahovic a sorpresa dalla Serie A

Vice Vlahovic a sorpresa dalla Serie A: osservato speciale per Giuntoli e la dirigenza della Juventus. Ecco l’ultimo nome sul mercato

La Juventus di Thiago Motta, dopo il pirotecnico 4-4 di San Siro, è scesa in campo all’Allianz Stadium per ospitare il Parma dell’ex Next Gen Pecchia. Nessun riposo per Dusan Vlahovic, costretto a fare gli straordinari a causa dell’assenza prolungata di Arek Milik.

In questa situazione, a tenere banco in sede di calciomercato per la Juve è sempre il vice Vlahovic. In conferenza stampa, alla vigilia del turno infrasettimanale, Thiago Motta si è espresso così: “Quando riposerà vedremo il momento e la partita che affronteremo, a seconda di cosa avremo bisogno davanti. Sono tanti quelli che ci possono giocare, ovviamente con caratteristiche diverse. Lo vedremo nel momento, se arriverà questo momento”.

Negli scorsi giorni anche Cristiano Giuntoli si è soffermato sulla situazione di mercato: “Per Francisco Conceição siamo abbastanza d’accordo nel proseguire insieme, poi ovviamente dovremo aspettare i tempi necessari. Per quanto riguarda il difensore, sappiamo che probabilmente dietro dovremo fare qualcosa. Aspettiamo l’occasione giusta per poter intervenire”. La priorità per gennaio, dunque, è il sostituto di Bremer, ma la dirigenza bianconera continua a monitorare il mercato anche per il vice Vlahovic. Spunta anche il nome di Bonny del Parma.

Calciomercato Juve, Bonny osservato speciale allo Stadium: tutti i dettagli

Il classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia del Parma e questa sera, all’Allianz Stadium, è stato sicuramente un osservato speciale della dirigenza della Juventus.

La sua valutazione è già schizzata a 15 milioni di euro ed il rischio per i bianconeri, visto il rendimento di inizio stagione, è che possa aumentare ancora. Per questo motivo la Juve potrebbe tentare l’assalto già a gennaio, inizialmente per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. L’ascesa di Bonny, però, continua. C’è anche la Juve sul promettente attaccante del Parma in vista delle prossime sessioni di mercato.