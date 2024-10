“Thiago Motta lo vuole a gennaio”: non è il sostituto di Bremer

La Juventus alla ricerca di un difensore sul mercato, il profilo richiesto da Thiago Motta: ma non si tratta del sostituto di Bremer

Dopo la gara con l’Inter a San Siro, la Juventus ha restituito una immagine di grande forza e talento, riuscendo in una rimonta difficilissima e siglando un 4-4 che farà epoca nel calcio italiano. Per i bianconeri, potrebbe essere una gara da svolta, in questa stagione, ma la sfida con i nerazzurri ha anche fatto emergere alcune problematiche da non sottovalutare.

E’ una Juventus che dopo il grande inizio di stagione a livello difensivo inizia a subire qualche gol di troppo. In questo, sta incidendo, inevitabilmente, l’infortunio di Bremer, che ha tolto alla compagine di Thiago Motta un leader su cui appoggiarsi. Ci sono delle difficoltà evidenti, cui si dovrà provare a porre rimedio sul mercato, considerata la riduzione delle rotazioni e il rendimento fin qui non impeccabile degli altri giocatori schierati come centrali. Il club sta iniziando a vagliare con interesse alcune piste, seguendo soprattutto le indicazioni dell’allenatore. E da queste potrebbe derivare un tipo di operazione abbastanza a sorpresa.

Juventus, la richiesta di Thiago Motta al club per la difesa

Secondo il giornalista Graziano Campi, che segue sempre molto da vicino le vicende di casa bianconera, il vero giocatore da sostituire non sarebbe Bremer, ma un altro.

Questa la sua argomentazione sul suo profilo ‘X’, in un tweet che solleva interessanti spunti di mercato. “C’è un indizio importante, Thiago Motta vuole un calciatore che sia in grado di impostare con la palla tra i piedi e non un marcatore. Il giocatore da sostituire in realtà è Danilo“. E in effetti, il brasiliano, che ha ritrovato minutaggio dopo l’inizio di stagione, appare in grossa difficoltà. Campi prosegue: “Meglio se l’acquisto fosse di piede mancino. Un giocatore che a me piacerebbe è Sutalo, dell’Ajax“. Classe 2000, titolare pressoché inamovibile dei ‘Lancieri’, ha un valore di mercato prossimo ai 20 milioni di euro.