Leao via, lo scambio che diventa un affare per il Milan

Leao via dal Milan, offrono anche il sostituto: lo scambio che può far decollare la cessione del portoghese

Non ha ancora pienamente convinto. Rafael Leao vive il suo periodo complicato in quel di Milano, con Fonseca che non gli risparmia qualche panchina e sostituzione.

Il tecnico portoghese ha deciso di non usare la carota con il suo connazionale che paga le prestazioni negative con le esclusioni dal campo. Anche per questo si è tornati a parlare di un possibile addio a fine stagione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante. Una cessione che garantirebbe un’entrata alta nelle casse rossonere, ma che dovrebbe poi essere compensata con un acquisto altrettanto importante.

Di corteggiatori per Leao non mancano, anche se nessun club ha mai fatto qualcosa di più concreto di un semplice giro di orizzonti. Certo appare improbabile che qualcuno si presenti con la cifra corrispondente alla clausola rescissoria ed allora per il Milan ci sarà da trattare e chi busserà alla porta di Milanello per il 10 rossonero dovrà convincere con i giusti argomenti la dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, lo scambio che fa cedere Leao

Argomenti che potrebbero essere portati dal Manchester United, una grande in crisi e desiderosa di rilancio. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, potrebbe essere il portoghese Amorim, i Red Devils non tengono bloccato il mercato e potrebbero puntare anche su Leao per garantire maggior velocità e imprevedibilità al proprio attacco.

Un acquisto che sarebbe strettamente legato alla cessione di Rashford che sembra destinato a chiudere la sua avventura allo United. Ecco allora che proprio l’attaccante inglese potrebbe essere proposto ai rossoneri come contropartita per Leao, con più di qualche ostacolo da superare. Il primo è rappresentato dalla necessità di trovare un accordo sulla valutazione dei due calciatori, il secondo dall’ingaggio percepito dall’Inglese nel club di Premier.

Aspetti economici che saranno decisivi per il decollo o meno della trattativa. Per adesso c’è solo il Napoli all’orizzonte con il big match di questa sera che potrebbe riavvicinare il Milan alla netta e creare una bagarre d’altri tempo in testa alla classifica.