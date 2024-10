Chiesa torna in Serie A: il Liverpool ha già preso la decisione

Federico Chiesa e il possibile ritorno in Serie A: da Liverpool hanno già preso la decisione sul futuro dell’attaccante italiano

Sicuramente se lo aspettava diverso il suo approdo in Premier League. Federico Chiesa fa i conti con lo scarso impiego da parte di Slot, dovuto soprattutto ai problemi fisici che stanno tormentando l’ex Juventus.

Tre apparizioni tra tutte le competizioni in stagione, per un totale di appena 78 minuti di gioco: non era certo questo quello che ci si attendeva quando è stato annunciato il suo trasferimento al Liverpool. Che Chiesa avesse bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al campionato inglese era chiaro, che però il suo fisico facesse ancora le bizze è una problematica che ha colto di sorpresa.

Il Liverpool crede ancora in lui, anche se Slot ha parlato in maniera molto chiara della sua situazione. “Il problema è complesso, ma semplice da spiegare: Federico ha saltato tutta la preparazione ed è arrivato in un campionato con intensità più alta rispetto alla Serie A“. Una duplice combinazione che ha inciso e non poco: “Questo rende complicato per lui raggiungere il livello di intensità del resto della squadra”.

Per l’allenatore del Liverpool è “una delusione che Chiesa entri e esca dagli allenamenti” e non ci sono tempi di recupero precisi. Proprio per questo si è parlato di un possibile ritorno in Serie A, magari in prestito, in modo da accumulare minuti, rimettersi in forma, ritrovare continuità e poi tornare per prendersi il ruolo da protagonista.

Niente Inter o Roma, il Liverpool non cede Chiesa

Inter e Roma, dopo averlo cercato in Italia, potrebbero riprovarci, ma l’affare è tutt’altro che semplice. L’ipotesi, infatti, non sembra essere al vaglio del Liverpool che, invece, ha tutta l’intenzione di aspettare il ritorno di Chiesa e consentirgli di abituarsi gradualmente ai ritmi della Premier League.

Questo riferisce ‘teamtalk.com’, secondo cui i Reds sarebbero contrari alla cessione in prestito a gennaio dell’attaccante italiano. Una cessione che avrebbe anche degli ostacoli, legati all’ingaggio che il giocatore percepisce Oltremanica e che è stato uno dei motivi per cui non è rimasto in Serie A. Dopo cinque mesi la situazione non è cambiata ed allora il Liverpool è pronto ad aspettare ancora Chiesa per consentirgli di dimostrare che è un uomo adatto anche alla Premier.