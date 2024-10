Juventus, Yildiz fa sempre discutere: “Leao più forte, nell’Inter e nel Milan non giocherebbe”

Kenan Yildiz salva la Juventus nell’incredibile big match di San Siro, ma il gioiello turco rimane nel mirino della critica malgrado la doppietta contro l’Inter

Juventus mai doma e che riacciuffa l’Inter nel finale dopo il doppio svantaggio a inizio ripresa. Spettacolare 4-4 al Meazza nel Derby d’Italia, con Kenan Yildiz a prendersi la scena dopo l’esclusione iniziale.

Thiago Motta lascia un po’ a sorpresa in panchina il fantasista turco, che in corso d’opera fa il fenomeno e infilza per due volte Sommer. Linguaccia alla Del Piero e riscatto dopo le critiche degli ultimi tempi. Yildiz aveva inciso solo a tratti in questa prima parte di stagione, senza mai andare a segno in campionato prima della doppietta di San Siro. A puntare il sito contro il talento classe 2005 era stato specialmente Ivan Zazzaroni, definendo un ‘giocatorino’ il numero dieci della Juve. Il direttore del ‘Corriere dello Sport’ è ritornato sull’argomento dopo il Derby d’Italia: “È un giocatorino nel senso di un talento che ha bisogno dei suoi tempi. Contro l’Inter infatti è entrato nel finale, facendo due gol quando i nerazzurri erano sfiancati. Non giocherebbe titolare né nell’Inter né nel Milan: Leao ad esempio è più forte“, chiosa il giornalista intervenendo alla trasmissione ‘Pressing’.

Juventus, Zazzaroni non fa sconti a Yildiz: “Per essere un giocatorone serve altro”

Zazzaroni prosegue sempre su Yildiz: “Visto che l’ho detto io, ho parlato della numero 10 e di pressione e di ansia di dover fare anche se è molto centrato. Se non vi piace giocatorino è un’apprendista grande, ha bisogno di giocare e di essere centellinato, ma è giusto investire dopo che hanno fatto determinate scelte. Del Piero ebbe la dieci a 19 anni e qualche mese, ma aveva già un apprendistato di un certo tipo. Non è un’offesa dire che è un giocatorino: non è un giocatore scarso, però deve avere i suoi tempi“.

Per Yildiz c’è spazio anche sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’ all’indomani del pirotecnico 4-4 tra Inter e Juventus: “Motta gli ha dato solo trenta minuti e questi ha segnato non uno ma due gol, i primi della stagione in campionato. Non cambio di una virgola la valutazione: Yildiz ha i numeri, ma al momento ha bisogno di minori responsabilità e di leggerezza. Qualche ingresso dalla panchina può giovargli. Per passare da giocatorino a giocatorone serve altro“, spiega Zazzaroni sulle pagine del quotidiano romano.