È Allegri il prescelto per la panchina, scelta fatta: non ci sono dubbi

Massimiliano Allegri verso il ritorno in panchina, scelta chiara compiuta sul nome dell’allenatore livornese

Il calciomercato è sempre vivo, dodici mesi all’anno, e non riguarda certo soltanto i profili dei giocatori più importanti o quelli che sarebbero più utili per le varie squadre. Altre figure che rivestono una certa importanza nei discorsi del mercato perenne delle trattative sono quelle degli allenatori, sia quelli in carica che quelli attualmente alla ricerca di un’occupazione. E tra questi ultimi, uno dei nomi sempre più discussi è quello di Massimiliano Allegri.

Fermo dalla fine della scorsa stagione, il livornese è un po’ il convitato di pietra a margine dei vari campionati, pronto a subentrare su qualche panchina eccellente in Italia o all’estero in caso di necessità. Un profilo che va sempre tenuto d’occhio, visti i risultati importanti raggiunti in carriera e la capacità di gestire situazioni complicate con polso fermo, in campo e fuori. Per lui, è possibile un ritorno ad allenare nel prossimo futuro, dato che di squadre in difficoltà tra i top club ce ne sono e fare ricorso alla sua esperienza è sempre e comunque una buona idea.

Allegri alla Roma, è lui il favorito nel sondaggio di CM.IT

A breve, potrebbe esserci una chance importante in Serie A. Per il momento, Fonseca ha allontanato, al Milan, lo spettro dell’esonero nel breve periodo. In casa Roma, invece, da monitorare il futuro di Juric, per adesso ancora in sella ma resta da vedere fino a quando.

La redazione di Calciomercato.it ha chiesto, nel suo consueto sondaggio rivolto agli utenti, quale sarebbe il profilo più adatto per la panchina giallorossa. A prevalere, proprio Allegri, che ha ricevuto quasi la metà dei voti (45,7%). Il ritorno di De Rossi invece è stato votato dal 33,3% dei partecipanti al sondaggio. Meno quotate, attualmente, le ipotesi Ranieri (15,2%) e Mancini (5,7%).