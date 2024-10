“Violenza e razzismo”: indagine UFFICIALE e Daspo

E’ stata aperta un’indagine ufficiale rispetto a quanto avvenuto in tribuna nel corso dell’ultima partita di campionato

Si preannunciano provvedimenti serissimi e con dure conseguenze da parte delle autorità competenti nei confronti dei tifosi che, spiacevolmente, si sono resi protagonisti degli ennesimi insulti razzisti all’interno di uno stadio. Un comportamento inaccettabile a qualsiasi livello competitivo, ma che fa ancor più scalpore nel momento in cui questo avviene nel corso di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Ieri sera, in occasione del ‘Clasico’ giocato al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona, durante l’esultanza blaugrana per la terza rete messa a segno da Lamine Yamal si sono sentiti degli insulti razzisti nei confronti del fortissimo attaccante spagnolo. In un video diffuso sui social al termine dell’incontro, in particolare, si sono percepiti chiaramente dei termini offensivi all’indirizzo del classe 2007, grande protagonista nello storico poker con cui ieri la formazione di Hansi Flick ha messo in ginocchio quella di Carlo Ancelotti.

Un video che è immediatamente diventato virale e che ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione del Real Madrid. Proprio il club ‘blanco’, da sempre sensibile a questi temi, è intervenuto duramente con un comunicato ufficiale per condannare fermamente quanto avvenuto nei pressi dello spicchio di tifosi dove Yamal è andato ad esultare con i compagni la terza rete blaugrana.

Insulti razzisti contro Lamine Yamal: la nota del Real Madrid

Nei giorni precedenti a Real Madrid-Barcellona, era stato peraltro il presidente della Liga Javier Tebas a lanciare l’allarme: “Mi preoccupa il Clasico e mi preoccupano tutte le partite per i razzisti e gli intolleranti”.

Una preoccupazione che ha effettivamente trovato riscontro in quanto avvenuto ieri sera nel corso della ripresa. Il Real Madrid, mostrando la massima collaborazione verso le autorità competenti, ha confermato l’apertura di un’indagine ufficiale annunciando gravi misure sanzionatorie nei confronti degli autori di tali atti. Questa la nota diffusa dal club: “Il Real Madrid condanna fortemente qualsiasi tipo di comportamento che implica razzismo, xenofobia, violenza nel calcio e nello sport, e denuncia profondamento gli insulti che alcuni tifosi hanno proferito ieri sera in uno degli angoli dello stadio. Il Real Madrid ha aperto un’indagine al fine di localizzare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli, così da poter adottare le misure disciplinari e giudiziarie pertinenti”.