Roma, Juric non le manda a dire: “Abbiamo buttato tutto nel cesso”

Intervistato ai microfoni di DAZN, Ivan Juric ha commentato così la pesante sconfitta subita dalla sua Roma contro al Fiorentina

Il poker della Fiorentina rovina i piani di riscossa della Roma e fa traballare in maniera pericolosa la panchina di Juric. Il risultato maturato al ‘Franchi’ legittima una superiorità tattica a tratti evidentissima, con i giallorossi quasi mai in partita e per tutta la gara costretti ad inseguire. Ai microfoni di DAZN, Ivan Juric ha commentato gli sviluppi della gara non nascondendo tutta la sua delusione:

“Stasera abbiamo sbagliato tutto sia nel gioco che nell’atteggiamento come se avessimo dimenticato tutti i quaranta giorni di lavoro. Ci sono rimasto male, ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione. Un atteggiamento che non mi è piaciuto: oggi tutta la squadra ha sbagliato. Ho scelto di cambiare subito per dare una scossa e un segnale anche dal punto di vista tecnica. Stasera abbiamo sbagliato tutto, ci sono poche attenuanti in questo momento”.

Vedi le caratteristiche giuste per il tuo tipo di calcio? “Se una squadra subisce pochissimi tiri, significa che ce la fa alla grande. Oggi abbiamo preso gol ridicoli in un certo senso. Capitano partite così, a noi è capitato oggi: bisogna ripartire, sicuramente migliorando”.

Si sente in discussione? “Sapete come è il calcio. Credo che in 40 giorni si sia fatto una grandissimo lavoro, che abbiamo gettato tutto al cesso oggi. A me dispiace molto ma sono cose di calcio: decidono altri, noi lavoriamo. In questi giorni abbiamo fatto tante cose buone”.