L’Inter torna a tremare: hanno scelto Lautaro Martinez

L’Inter torna a tremare sul mercato, hanno scelto Lautaro Martinez. L’indiscrezione sul bomber dei nerazzurri e tutti gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra

Lautaro Martinez torna a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Arrivano infatti nuovi rumors sul possibile assalto di un top club per il capitano dell’Inter. L’argentino sarebbe nel mirino in vista delle prossime stagioni.

Nel mese di agosto, in pieno calciomercato estivo, l’Inter ha blindato ulteriormente il suo capitano: rinnovo fino al 2029 con un ingaggio da top player. Nel nuovo accordo con i nerazzurri l’attaccante argentino ha firmato un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione, pari a 16,6 milioni lordi. Ora, però, un top club europeo sarebbe nuovamente in agguato.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Barcellona avrebbe messo nel mirino proprio Lautaro per il dopo Lewandowski. L’attaccante polacco continua a segnare a raffica e sta trascinando i nuovi blaugrana di Flick, ma la sua età impone alla dirigenza del Barça di guardarsi già intorno per la sua successione. Per l’esperto 36enne ex Bayern Monaco, infatti, si profila almeno un’altra stagione ad alto livello con la maglia dei catalani, al massimo due. Ecco che il Barça è così al lavoro per l’attaccante del futuro.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez per il dopo Lewandowski: ripiomba il Barcellona

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo, Lautaro sarebbe balzato in cima alla lista della società blaugrana. Il bomber dell’Inter, diventato grande protagonista anche in Nazionale con la sua Argentina, ha ormai raggiunto l’élite del calcio mondiale e fa gola anche al Barcellona. Tuttavia, la posizione dell’Inter è piuttosto netta ed il nuovo contratto parla chiaro.

Lautaro è stato blindato fino al 2029 e serviranno offerte irrinunciabili, da oltre 100 milioni di euro, per strapparlo ai nerazzurri. Il Barcellona e tutte le eventuali pretendenti al calciatore sono avvisate: sarà necessaria un’offerta a tre cifre per convincere Marotta e la società nerazzurra a privarsi di Lautaro Martinez.