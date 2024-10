Infermeria piena per Inter-Juventus: oltre un anno di stop

L’Inter ospita al ‘Meazza’ la Juventus nel sempre attesissimo Derby d’Italia tra le due grandi del calcio italiano: quanti assenti per Simone Inzaghi e Thiago Motta

Riflettori puntati su San Siro oggi pomeriggio per Inter-Juventus, ‘Clasico’ per eccellenza tra le due grandi rivali del calcio italiano.

L’Inter campione d’Italia arriva alla sfida davanti un punto in campionato, dopo aver sorpasso la Juve anche nella classifica del gruppone unico della Champions League, ma dovrà fare a meno del faro Calhanoglu nel centrocampo di Simone Inzaghi. Al pari del turco non ci sarà neanche Acerbi al centro della difesa, con l’allenatore nerazzurro che proverà a recuperare entrambi per il turno infrasettimanale in casa dell’Empoli, altrimenti per la successiva sfida casalinga del prossimo weekend contro il Venezia. Al posto del difensore ci sarà de Vrij, mentre davanti la difesa Inzaghi potrebbe recuperare dal primo minuto Asllani, senza dimenticare la soluzione Zielinski dopo le prove generali del polacco nella ripresa della sfida con lo Young Boys. Sosta ai box invece più lunga per Carlos Augusto, ko nella trasferta di Berna: per il brasiliano almeno un mese di stop e rientro direttamente dopo la sosta delle nazionali di novembre.

Inter-Juventus, da Calhanoglu a Koopmeiners: tutti i big assenti per il Derby d’Italia

Non ride l’Inter, ma piange anche la Juventus dell’ex Thiago Motta in vista del Derby d’Italia di domani a San Siro contro i nerazzurri campioni d’Italia.

Innanzitutto Thiago Motta dovrà fare a meno per il resto della stagione di un pilastro come Bremer, che rientrerà direttamente a luglio per il ritiro del prossimo campionato dopo il grave infortunio al legamento crociato rimediato nella gara di Champions contro il Lipsia. Un altro lungodegente alla Continassa è Milik, fermo dallo scoso giugno per la doppia operazione al ginocchio e che non rientrerà prima di fine dicembre. Nel big match di San Siro non ci saranno inoltre tre nuovi acquisti dell’ultimo mercato come Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. L’’ex Aston Villa potrebbe già recuperare per la sfida di mercoledì con il Parma, mentre ancora non ci sono certezze sui tempi di recupero dell’olandese e dell’argentino, con Thiago Motta che spera comunque di riaverli a disposizione sabato prossimo per la trasferta sul campo dell’Udinese. Tra Juventus e Inter quindi oltre un anno di stop per i giocatori al momento in infermeria per infortunio e che costringeranno Motta e Inzaghi a trovare delle soluzioni alternative sul piano tattico in vista della partitissima del ‘Meazza’.