Raspadori, così non va: la Juventus (e non solo) ci riprova

Raspadori con poco minutaggio e poca efficacia nel Napoli: occhio alle mosse della Juventus e di altri club di Serie A su di lui nel mercato di gennaio

Con grande insistenza, il Napoli ha avuto ragione del Lecce, ottenendo la quarta vittoria di fila in campionato e confermandosi in vetta alla classifica. Anche se i partenopei hanno faticato e hanno dovuto attendere l’episodio giusto per sbloccare la partita, un po’ come era accaduto con l’Empoli. La squadra di Conte sta mostrando grandissima solidità e tenuta mentale, anche se non riesce a essere brillantissima in attacco. E questo nonostante il tecnico avesse a un certo punto schierato la squadra a trazione anteriore nel secondo tempo, incluso Giacomo Raspadori.

E’ entrato anche il classe 2000 nel forcing dell’ultima parte di gara, come seconda punta di fianco a Lukaku in un vero e proprio 4-2-4, con Kvaratskhelia e Politano ai lati, senza dimenticare McTominay. Nonostante la buona volontà, però, Raspadori non è riuscito a incidere particolarmente. E in questo momento sembra un po’ ai margini, considerato anche che nelle ultime sei gare di campionato ha messo insieme appena 21 minuti, recuperi esclusi. Conte gli preferisce altri elementi, nel reparto offensivo partenopeo, anche se il suo talento è indubbio, visto che in Nazionale invece Spalletti lo utilizza molto più spesso. Ma a questo punto, c’è da riflettere sui possibili scenari di mercato.

Raspadori, Juventus e altre due big su di lui: la posizione del Napoli

In Serie A, gli estimatori per l’attaccante non mancano di certo. C’è sempre la Juventus, con Giuntoli, sullo sfondo, cui in questo momento un altro attaccante farebbe davvero comodo. Ma non ci sono solo i bianconeri.

Si è parlato, di recente, anche dell’interessamento di Milan e Atalanta, che hanno necessità di aumentare qualità e quantità delle proprie opzioni offensive. Il giocatore, visto il poco utilizzo, potrebbe anche essere tentato di guardarsi intorno. Ma il Napoli difficilmente lo lascerebbe andare a una diretta concorrente, anche di fronte a un’offerta molto importante. Più probabile che gli azzurri possano ragionare su una cessione nel caso in cui il giocatore rientri eventualmente in qualche scambio (per Bonny o Lucca, ad esempio).