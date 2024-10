PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-LECCE 1-0: Di Lorenzo eroe, Conte mantiene il primato

Voti, pagelle e tabellino di Napoli-Lecce, match al Maradona valido per la nona giornata di Serie A

Il Napoli conquista un’altra vittoria senza subire reti e Antonio Conte lancia un segnale a tutto il campionato. Il Lecce resiste, frena Lukaku, ma Di Lorenzo getta il cuore oltre l’ostacolo e va a strappare un successo importate per la classifica. E ora per Gotti si fa più dura.

NAPOLI

Meret 6,5

Di Lorenzo 7

Rrahmani 6

Buongiorno 6

Olivera 6,5

Gilmour 6,5 (Raspadori 6)

Anguissa 6,5

McTominay 6,5

Ngonge 5,5 (Politano 6,5)

Neres 6,5 (Kvaratskhelia 6)

Lukaku 5,5 (Folorunsho 6)

All. Antonio Conte 7

TOP – Di Lorenzo 7: Segna nel primo tempo, ma gli viene annullato il gol per fuorigioco. Nel frattempo registra una partita diligente, come sempre. Non contento, nel secondo tempo si fa trovare pronto sugli sviluppi di un corner e sigla la rete decisiva dell’incontro. Capitano.

FLOP – Lukaku 5,5: frenato da Gaspar e Baschirotto, appare in difficoltà e macchinoso nella prima frazione. Si scioglie nel secondo tempo, ma si divora una chiara chance da gol quando il risultato era ancora bloccato. Meglio di Empoli, ma non basta.

LECCE

Falcone 6

Pelmard 5,5

Baschirotto 6,5

Gaspar 6

Dorgu 6,5

Ramadani 5,5

Coulibaly 5 (Rebic 6)

Pierotti 5 (Oudin sv)

Rafia 5,5 (Pierret 5,5)

Banda 6,5 (Sansone 5,5)

Krstovic 5,5

All. Luca Gotti 5

TOP – Dorgu 6,5 – Solido e costante. Sulla fascia sinistra crea qualche problema, ma soprattutto ferma le iniziative di Ngonge e recupera palloni importanti.

FLOP – Coulibaly 5 – Un pesce fuor d’acqua per 70 minuti e più. Nel primo tempo lascia troppo spazio tra le linee ai fantasisti azzurri.

Il tabellino di Napoli-Lecce

Napoli-Lecce 1-0: 73′ Di Lorenzo

Ammoniti: Ngonge (N), Di Lorenzo (N), Pierotti (L), Olivera (N) Rebic (L)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (71′ Raspadori), McTominay; Ngonge (57′ Politano), Lukaku (85′ Folorunsho), Neres (71′ Kvaratskhelia).

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Coulibaly (77′ Rebic); Pierotti (83′ Oudin), Rafia (69′ Pierret), Banda (69′ Sansone); Krstovic.

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Tolfo-Trinchieri. IV Uomo: Sacchi. VAR: Meraviglia. Ass. VAR: Abisso.