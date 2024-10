Giuntoli spiazza tutti: colpo anticipato in Serie A per battere l’Inter

Cristiano Giuntoli deve completare la rosa della Juve sul calciomercato: un colpo anticipato in Serie A potrebbe battere l’Inter

Alle porte della partita contro l’Inter, la Juve ha ancora qualche problema di troppo in rosa, dovuto soprattutto agli infortuni che ha patito Thiago Motta nell’ultimo periodo. È vero che l’assenza più pesante è soprattutto quella relativa Gleison Bremer, un centrale che stava diventando molto importante per i bianconeri, e stava riuscendo a comandare la difesa alla perfezione, prima del duro ko.

Dopo sono arrivati anche gli stop a centrocampo, oltre a quello di Nico Gonzalez, e Arkadiusz Milik non sembra dare tutte queste certezze, per cui è già stato programmato un nuovo intervento sul calciomercato in quel reparto e potrebbe portare un calciatore diverso da Dusan Vlahovic per caratteristiche.

A dir il vero, la Vecchia Signora dovrebbe risolvere anche il problema relativo il contratto del centravanti serbo, con il club torinese che vorrebbe prolungare il suo contratto per altri due anni, spalmando le cifre relative il premio fedeltà che potrebbero portare la punta ex Fiorentina a guadagnare sui 12 milioni di euro a stagione dall’anno prossimo.

Un nuovo attaccante alla Juve: l’arma segreta per battere l’Inter

Lo scontro diretto tra Juve e Inter di domani potrebbe dire tanto sul resto della stagione, ma a prescindere da ciò la sfida tra bianconeri e nerazzurri – ormai non si può dimenticare neanche il Napoli – per lo scudetto va avanti e sarà così fino alla fine dell’anno.

Per restare in corsa, però, bisognerà necessariamente crescere sotto il profilo offensivo e potrebbe essere molto utile un nuovo attaccante in grado di far salire la squadra, ma anche dalla grande fisicità, che potrebbe liberare spazio per Vlahovic e anche per i trequartisti, e quindi aumentare gli xG e le chance da gol per i bianconeri.

Uno dei primi nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli resta Lorenzo Lucca. Il centravanti italiano ha esattamente le caratteristiche che servono a Thiago Motta, è giovane, ha margini di miglioramento e ha già segnato quattro gol in Serie A, di cui l’ultimo ieri contro il Cagliari. Il suo prezzo non è ancora elevato, per cui il dt potrebbe tentare di concludere l’affare con l’Udinese già a gennaio: con lui potrebbe essere rinnovata la corsa scudetto all’Inter, fino alla fine.