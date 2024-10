DIRETTA Serie A, Napoli-Lecce | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo gli impegni nelle coppe europee e le gare del venerdì, il sabato della nona giornata del campionato di Serie A si apre con Napoli-Lecce

Gli anticipi del venerdì Udinese-Cagliari e Torino-Como hanno aperto la nona giornata del campionato di Serie A. La prima partita del sabato vede scendere in campo il Napoli e il Lecce, un match che vale molto per entrambe le squadre con motivazioni diverse.

I padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, guidano la classifica con 19 punti, due in più dell’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e tre sulla Juventus di Thiago Motta, che si affronteranno domenica alle 18 nel più classico dei derby d’Italia. Dunque, occasione importante per gli azzurri per allungare ulteriormente in classifica. Di contro, però, i giallorossi dell’allenatore Luca Gotti hanno necessità di rialzarsi e fare punti, anche per salvare la panchina del tecnico, dopo la debacle casalinga del turno precedente contro la Fiorentina di Raffaele Palladino: 6-0 il risultato finale con i salentini rimasti anche in dieci uomini per l’espulsione dell’esterno sinistro Gallo. Una sfida dai tanti significati: Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-LECCE

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Ngonge, Lukaku, Neres. All. Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Pierotti; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Inter 17, Juventus 16, Udinese* 15, Milan e Torino* 14, Fiorentina, Atalanta e Lazio 13, Roma e Empoli 10; Verona, Bologna, Como* e Cagliari* 9, Parma e Monza 7, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 4

*una partita in più

ARBITRO: Paride Tremolada