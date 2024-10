Chiesa torna subito: scelta la destinazione in Serie A

Chiesa può tornare subito in Serie A, già scelta la destinazione. Gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante ex Juventus e Fiorentina

Solo tre presenze per un magro bottino di 78 minuti complessivi. Federico Chiesa è un vero e proprio oggetto misterioso al Liverpool e negli ultimi giorni si è fermato nuovamente a causa di problemi fisici.

“Con Federico Chiesa è piuttosto semplice, anche se certamente complesso. La sua assenza dal ritiro lo ha lasciato indietro, soprattutto ora che sta passando ad un campionato che opera ad un’intensità maggiore della Serie A. Abbiamo già incontrato due squadre italiane, quindi posso affermarlo con sicurezza. Quel salto di intensità rappresenta una sfida per lui per eguagliare i livelli di forma fisica dei suoi compagni di squadra”. Arne Slot, parlando della situazione dell’ex Juventus, non ha usato troppi giri di parole.

Chiesa non è ancora al livello fisico e di intensità del resto della squadra e di un Liverpool che viaggia su ritmi altissimi, sia in Premier che in Champions League. Per l’esterno italiano si parla già di un futuro in bilico e del possibile ritorno in Serie A. Negli ultimi giorni è anche spuntata l’ipotesi del prestito per il prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato, la Roma per Federico Chiesa: scelta la destinazione

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la destinazione migliore per Federico Chiesa in caso di ritorno in prestito in Serie A.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Federico #Chiesa fatica a ingranare al #Liverpool e a gennaio potrebbe tornare in prestito in Serie A: quale sarebbe la destinazione migliore? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 26, 2024

Per il 40,7% dei votanti la destinazione ideale a gennaio sarebbe la Roma di Juric. Segue il Milan di Fonseca con il 28,8% delle preferenze, mentre non scalda il possibile ritorno immediato alla Juventus (10,2%). Infine, l’ipotesi Inter è votata dal 20,3% degli utenti che hanno partecipato al nostro sondaggio. Sono mesi di nuovo decisivi per Federico Chiesa: la sua avventura al Liverpool è iniziata nel peggiore dei modi.