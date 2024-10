Arriva la conferma per Daniel Maldini: “Lo stiamo seguendo”

Daniel Maldini continua ad essere un nome molto chiacchierato sul mercato: arriva la conferma del dirigente, lo stanno seguendo

Apprezzato dalle big, convocato da Spalletti in Nazionale, coccolato da Galliani al Monza. Daniel Maldini vive l’anno che può essere della sua definitiva consacrazione come calciatore di alto livello.

Dopo aver saltato l’ultimo match per infortunio, il centrocampista dei brianzolo si accomoderà in panchina domani contro il Venezia, pronto ad entrare in campo in caso di necessità. Intanto le voci sul suo futuro continuano e tra le squadre che lo seguono si inserisce anche l’Atalanta. La Dea è la società perfetta per far esplodere calciatori che sono in rampa di lancio e Maldini è tra questi.

A confermare l’interesse della società nerazzurra sul figlio di Paolo è l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi intervenuto a ‘Sky Sport’ prima della sfida tra la squadra di Gasperini e il Verona: “Maldini è un calciatore di enorme talento – le sue parole – figlio di una famiglia molto prestigiosa. È un ragazzo che l’Atalanta ovviamente deve seguire. Siamo contenti di quel che sta facendo perché è italiano”.

Percassi aggiunge quindi: “Speriamo non faccia bene la prossima gara perché ci giochiamo contro, ma sicuramente l’Atalanta lo sta monitorando”.

Non solo Inter, anche l’Atalanta su Daniel Maldini

Il 23enne, cresciuto nelle giovanili del Milan, è un profilo che tutte o quasi le big di Serie A stanno monitorando.

Tra queste si è parlato anche della Juventus, mentre Calciomercato.it vi ha raccontato dell’interesse dell’Inter. I nerazzurri hanno inserito il nome di Maldini nell’elenco dei calciatori che la dirigenza sta seguendo, anche se per ruolo e caratteristiche il suo profilo avrebbe qualche difficoltà di collocazione nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Da un nerazzurro all’altro, anche l’Atalanta ha svelato il proprio interesse per il calciatore che per il Milan può rivelarsi anche un rimpianto. Il 23enne intanto aspetta di tornare in campo dopo l’emozione dell’esordio in Nazionale e il riposo forzato contro il Verona. Per lui in campionato sono già 7 presenze, un gol e un assist.