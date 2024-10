DIRETTA Serie A, Torino-Como: segui la cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Vanoli e il Como di Fabregas in tempo reale

Il Torino riceve il Como nel secondo anticipo del venerdì valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni separate da due punti in classifica in favore dei piemontesi che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Dopo un ottimo avvio di stagione, i granata di Paolo Vanoli sono entrati in crisi con tre sconfitte di fila (curiosamente tutte con il punteggio di 3-2, ndr) subite contro la Lazio, l’Inter e il Cagliari. Urge il ritorno al successo per evitare di vivere un’altra annata anonima a centro classifica. I biancoblu di Cesc Fabregas, che invece sono reduci dal pareggio contro il Parma, puntano ad un risultato positivo per mettere in cascina altri preziosi punti in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su tablet, smartphone e pc in streaming solamente sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale al campionato di Serie B di venti anni fa, quando il Toro si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol di Tiribocchi ed al rigore parato da Sorrentino. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Como live in tempo reale.

Probabili Formazioni Torino-Como

TORINO (3-4-1–2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Adams, Sanabria. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: