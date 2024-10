Vlahovic e non solo: doppio errore da matita rossa per Thiago Motta

Riflessioni in corso in casa Juventus dopo il ko con lo Stoccarda: due errori gravi da parte di Thiago Motta, uno riguarda Vlahovic

In Champions League, non si può mai sottovalutare alcun avversario. Una dura lezione che la Juventus ha dovuto ricordare ancora una volta contro lo Stoccarda, squadra capace di giungere seconda lo scorso anno in Bundesliga, anche se in questa stagione, in campionato, per ora gli uomini di Hoeness sono soltanto in decima posizione.

L’1-0 sta persino stretto ai tedeschi, per il tipo di prestazione messa in campo allo ‘Stadium’. Perin ha evitato la capitolazione ben prima e più volte, ma nulla ha potuto sulla rete decisiva di El Bilal Tourè. Il portiere nettamente il migliore in campo per i bianconeri e uno dei pochi all’altezza, in una serata in cui non è riuscito praticamente nulla e tutti i problemi attuali della Juventus sono emersi con chiarezza. E’ una squadra che sta provando ad avviarsi lungo una strada nuova rispetto al passato, ma ha ancora bisogno di alcuni fisiologici adattamenti e, forse, non ha la qualità sufficiente per esprimersi con costanza.

Thiago Motta si è assunto le responsabilità della sconfitta e della prestazione non all’altezza delle aspettative. Il primo ko stagionale pesa eccome e si dovrà cercare una pronta reazione nel big match più atteso, quello con l’Inter, per evitare ulteriori scorie psicologiche che potrebbero finire col rallentare ulteriormente la crescita. Ci si aspetta una prestazione di ben altro tenore da giocatori come Vlahovic, impalpabile con lo Stoccarda, anche se per quanto riguarda il rendimento del serbo e non solo c’è chi ritiene che al momento sia proprio Thiago Motta a commettere alcuni gravi errori.

“Vlahovic e Yildiz, ecco qual è il problema”: Thiago Motta inchiodato

A ‘Radio Sportiva’, l’opinionista Stefano Cecchi ha criticato il tecnico bianconero, per una gestione non ottimale della squadra, al netto delle attenuanti per le assenze che stanno limitando le sue scelte.

“Spesso ci si accanisce su Vlahovic, ma il vero problema è quando Vlahovic esce dal campo – ha spiegato – Yildiz ha dato il meglio nelle prime due giornate da trequartista, ora è a sinistra, ma confinato lì non è nel suo ruolo”. Dunque, Thiago Motta è chiamato a trovare migliori soluzioni tecnico tattiche per liberare il potenziale dei suoi. Già nel derby d’Italia, ci sarà un banco di prova assai significativo in merito.