Zero vittorie e ultimo posto: UFFICIALE, esonero con effetto immediato

Comunicato ufficiale del club: già scelto il sostituto ad interim del tecnico, la cui avventura era iniziata appena 4 mesi fa

Il licenziamento è stato appena ufficializzato dal club. Una decisione pressoché inevitabile visto il pessimo ruolino di marcia di questo inizio di stagione: 7 sconfitte, 4 pareggi, 0 vittorie.

Il Burton Albion ha esonerato, con effetto immediato, il tecnico Mark Robinson all’indomani del ko di ieri in casa (2-3) contro il Wycombe Wanderers. Proveniente dall’under 21 del Chelsea, il 57enne londinese aveva assunto l’incarico lo scorso giugno. In quattro mesi non è riuscito a portare a casa nemmeno un successo, collezionando appena 4 punti.

La squadra è ultima in League One, la terza serie inglese, a -7 dalla zona salvezza avendo una gara in meno rispetto al Leyton Orient.

“Nei nostri primi cinque mesi abbiamo implementato cambiamenti radicali – inizia il comunicato del Burton Albion, nel giugno scorso acquistata dal campione svedese di Hockey Erik Karlsson – Sappiamo che non è possibile fare tutto bene, in particolare quando si verifica questa quantità di cambiamenti, ma abbiamo ritenuto che una tale trasformazione fosse essenziale. (…) Nelle ultime settimane abbiamo mantenuto un dialogo aperto e onesto anche col nostro allenatore capo, Mark Robinson, per affrontare le prestazioni della prima squadra maschile. Dopo ulteriori lunghe e dettagliate discussioni nelle ultime settimane, abbiamo concordato con lui di prendere la difficile decisione di separarci con effetto immediato”

MEN’S FOOTBALL UPDATE Burton Albion has made the difficult decision to part ways with Mark Robinson with immediate effect.#BAFC Read more 👇👇👇 — Burton Albion FC (@burtonalbionfc) October 23, 2024

“Durante il nostro periodo di lavoro insieme, abbiamo tutti imparato a conoscere e ad apprezzare ‘Robbo’, motivo per cui siamo molto dispiaciuti per il fatto che questo non abbia funzionato nel modo in cui nessuno di noi avrebbe voluto. Ringraziamo Robbo per tutti i suoi sforzi. Sarà sempre il benvenuto al Pirelli (il nome dello stadio in cui gioca il Burton, ndr) e gli auguriamo la migliore fortuna per il futuro”, ha detto Bendik Hareide, Direttore sportivo del club.

Robinson esonerato dal Burton Albion: Tom Hounsell sostituto ad interim

“Voglio ringraziare tutti al Burton Albion per avermi dato questa opportunità, tutto lo staff per il supporto durante il mio periodo qui. Una menzione speciale ai sostenitori che sono rimasti con la squadra per tutto il tempo. Non auguro altro che il meglio a tutti voi per il resto di questa stagione e oltre”, il commiato di Robinson.

Il sostituto di RRobinson sarà “L’allenatore capo assistente Tom Hounsell”, il quale “ha accettato di subentrare come allenatore capo ad interim fino a quando non verrà confermato un successore permanente”. Con lui “John Brayford, Jake Kean ed Elliott Axtell”, i quali “continueranno nei loro ruoli nella prima squadra”.