“Tornerà”: l’annuncio su Tonali fa sognare i tifosi del Milan

“Tornerà”: nuovo annuncio su Tonali che fa sognare i tifosi del Milan. Le dichiarazioni sul grande ex rossonero oggi in Premier League con la maglia del Newcastle

Il Milan di Fonseca si è sbloccato anche in Champions League. La squadra rossonera, reduce dai ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen, non ha steccato l’appuntamento di San Siro contro il Brugge. Tre punti importanti per muovere la classifica prima del Real Madrid, l’ultimo grande ostacolo della “fase a campionato” dei rossoneri.

In casa Milan tiene sempre banco la situazione di Rafael Leao, primo cambio anche ieri al minuto 60. Ironia della sorte, il subentrato Okafor serve subito l’assist per il gol di Reijnders. Da Leao al calciomercato: nelle ultime ore sta facendo discutere anche un importante annuncio su Sandro Tonali. Intervenuto a ‘Milannews24.com’, il noto giornalista Carlo Pellegatti si è sbilanciato sul grande ex rossonero: “Sono davvero contento che sia rientrato: prima o poi tornerà al Milan!”.

Già negli scorsi mesi il giornalista aveva dichiarato: “Secondo me fra un 2-3 anni, quando è ancora molto giovane, Tonali secondo me la carriera la finirà al Milan. È una mia idea. Secondo me fra 3 o 4 anni Tonali sarà il capitano del Milan”.

Calciomercato Milan, Pellegatti sicuro: “Prima o poi Tonali tornerà”

Lo stesso Tonali invece, dopo il ritorno a San Siro con il Newcastle, non aveva nascosto la sua passione per i rossoneri: “Non posso nascondere la mia passione per il Milan. Non l’ho mai fatto quando ero al Brescia, né quando ero al Milan e non lo faccio adesso che sono al Newcastle. Non sarebbe bello nascondere questa passione”.

Tonali ed il Milan, un amore che va oltre gli anni in rossonero del centrocampista e che potrebbe riportare al Milan uno dei nuovi leader della Nazionale di Spalletti. Pellegatti non ha dubbi: per il ritorno di Sandro Tonali è solo questione di tempo. L’annuncio fa già sognare i tifosi del Milan.