Roma-Dinamo Kiev, Dybala c’è ma va in panchina. Hummels scalda i motori | VIDEO CM.IT

La Roma si è allenata oggi nella rifinitura prima della Dinamo Kiev, potendo contare su Dybala ma non su El Shaarawy

La Roma scende in campo per la rifinitura prima del match contro la Dinamo Kiev che segnerà in qualche modo il cammino europeo dei giallorossi. La situazione di classifica in questa fase campionato non è buona, con un punto in due partite contro Bilbao ed Elfsborg. Per questo la sfida di domani alle 18.45 all’Olimpico diventa fondamentale per la squadra di Juric, che è costretto a vincere per mantenere alte le speranze di qualificazione. Una sconfitta o anche un pareggio comprometterebbe tutto.

E soprattutto intorno al tecnico croato c’è un’atmosfera non serena, così come sulla squadra e la dirigenza. Anche domani potrebbero arrivare iniziative dei tifosi che nelle ultime partite hanno lasciato deserta la Curva Sud per i primi 15 minuti. Juric deve puntellare la sua panchina con tre punti, ma anche ragionando sul match di domenica sera in casa di una Fiorentina decisamente in forma. Il tecnico della Roma avrà quasi tutti a disposizione: gli unici assenti dall’ultimo allenamento prima del match sono il lungodegente Alexis Saelemaekers e Stephan El Shaarawy, che tenterà il recupero per Firenze. La notizia è la presenza di Paulo Dybala, che ieri si è allenato in regime personalizzato. L’argentino dovrà essere comunque gestito e difficilmente partirà titolare. Al suo posto giocherà Tommaso Baldanzi, che alle 14 parlerà in conferenza stampa accanto all’allenatore Juric.

Roma, ballottaggio Pellegrini-Soulé. Hummels titolare

Nel tandem alle spalle di un irrinunciabile Dovbyk, che non è al meglio ma non può essere sostituito, è ballottaggio tra Pellegrini e Soulé. A centrocampo linea a quattro con Saud Abdulhamid che spera in un posto da titolare facendo riposare Celik, con Angelino che torna sulla fascia mancina.

In mezzo pronto Pisilli con Le Fée che scalda i motori, ma ha autonomia molto limitata (anche oggi si è allenato col tutore) e Juric potrebbe chiedere a Cristante uno sforzo. Il francese, se ritenuto in condizione, verrà schierato dal 1′. In difesa grandi cambiamenti con Mancini ed Hermoso che agiranno da braccetti e soprattutto Hummels. Il tedesco, dopo qualche commento sarcastico, come annunciato da lui stesso qualche giorno fa, è pronto a fare il suo esordio assoluto e con una maglia da titolare. In porta Ryan vorrebbe trovare qualche minuto, ma Svilar in questo momento dà troppe garanzie.