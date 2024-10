Maxi squalifica UFFICIALE: torna nel 2025

Il calciatore è stato ufficialmente sanzionato dal giudice sportivo in seguito al cartellino rosso rimediato nell’ultima giornata di campionato

E’ stata disposta una squalifica esemplare nei confronti del calciatore a causa della violenta aggressione che l’ha visto protagonista nell’ultimo match ufficiale di campionato. Nessuno sconto da parte del giudice sportivo che ha esaminato attentamente il referto arbitrale per ricostruire quanto avvenuto in campo, prima di procedere con la sanzione definitiva verso il tesserato.

In occasione dell’ultimo match vinto dallo Sport Club Palazzolo per 2-0 in casa contro la Jonica, nel girone B del campionato di Eccellenza siciliana, è stato estratto da parte del direttore di gara un cartellino rosso all’indirizzo di Luis Jairo Florez Alegria. Il calciatore di origini colombiane, come si evince dall’ultimo dispositivo ufficiale pubblicato dal giudice sportivo, è stato allontanato nel corso dell’incontro. Una volta espulso, però, si è scagliato contro un avversario con violenza procurandone una ferita che ha reso necessario l’intervento dei sanitari.

“Per avere colpito lo stesso con violenza alla mandibola sinistra provocandone la temporanea perdita di sensi e la necessità di procedere a successivi accertamenti ospedalieri”, il giudice sportivo ha deciso di punire il calciatore con una lunga squalifica a tempo, decretando lo stop ufficiale del calciatore sino al prossimo 15 gennaio 2025. Tra l’altro, il tesserato era già stato protagonista due settimane fa di un presunto episodio di razzismo, intorno al quale è ancora attesa una decisione da parte del Giudice Sportivo.

Luis Jairo Florez Alegria, infatti, sarebbe stato preso di mira da presunti cori di matrice razzista nel corso del match tra Jonica ed Avola della quinta giornata di campionato. Un episodio che aveva portato lo stesso calciatore a lasciare di sua volontà il rettangolo di gioco. A tal proposito, però, non sono stati ancora presi dei provvedimenti ufficiali a far chiarezza su quanto avvenuto in campo.

Per la Jonica, invece, si trattava di un vero e proprio scontro diretto lontano dalle mura amiche. Una sconfitta che ha fatto scivolare la formazione messinese in zona playout con 4 punti conquistati in sei giornate di campionato. Può respirare invece lo Sport Club Palazzolo che con questo successo si è portato a quota 5 punti, uno in più rispetto alla tanto temuta zona playout.