L’Inter soffre ma la vince nel finale: decide il sigillo di Thuram

Da pochi istanti si è chiusa la sfida di Champions League tra Young Boys ed Inter allo Stadion Wankdorf: i nerazzurri la spuntano grazie a Thuram

Sia pur non fornendo una prestazione scintillante, l’Inter batte lo Young Boys grazie alla zampata nel finale di Marcus Thuram, che al minuto 89 capitalizza un traversone al bacio di Dimarco deviando di tibia il pallone che alla fine decide l’incontro. Gli uomini di Inzaghi, però, hanno faticato più del previsto per risolvere la pratica

Primo tempo piuttosto compassato per i nerazzurri. La scelta di Inzaghi di lasciare in panchina diversi big mette gli ospiti nelle condizioni di aspettare le mosse dell’avversario che, quando può, non lesina manovre offensive. Come quando Hadjam scalda subito i guantoni di Sommer con una conclusione dalla medio-lunga distanza. Preludio alla doppia occasione del 22′ e del 28′ griffata sempre dai gialloneri. Dopo aver ‘incassato’ la sfuriata iniziale dei padroni di casa, l’Inter prova ad alzare i giri del motore ma nel primo tempo si rende pericoloso sto con Bisseck, fermato dall’attento intervento di von Ballmoos.

Nel secondo tempo Arnautovic fallisce il calcio di rigore, il che sembra essere il preludio di una serata storta per gli ospiti. Passano pochi giri di lancetta e Inzaghi è chiamato ad un cambio obbligato: fuori Carlos Augusto, le cui condizioni andranno valutate con estrema attenzione e dentro Dimarco. Monteiro, però, spaventa Sommer con una conclusione che fa vibrare il palo. Sono gli ingressi in campo dei titolari di Inzaghi a far svoltare definitivamente la gara. Lautaro Martinez sfiora il gol in una circostanza, Zielinski al minuto 89 sparacchia da buona posizione. Poi sale in cattedra Marcus Thuram: il francese è il più lesto di tutti a farsi trovare pronto nell’area di rigore dello Young Boys, ribadendo di tibia il traversone sulla sinistra di Dimarco. Si tratta dell’azione che decide la partita e che di fatto la chiuse: ancora Thuram sfiora il gol dello 0-2 prima del triplice fischio finale. Con le polveri bagnate per un ampio segmento della gara, l’Inter riesce comunque ad archiviare positivamente la pratica conquistando tre punti pesantissimi con cui preparare al meglio la tappa di avvicinamento al big match contro la Juventus. Dopo lo 0-1 di Roma, l’Inter tiene nuovamente la porta inviolata.