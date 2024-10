Inter, stavolta è davvero finita: “Fuori rosa e addio a gennaio”

“Fuori rosa e addio a gennaio”: scoppia il caso per l’Inter nella serata di Champions League. Che cosa sta succedendo

Marcus Thuram salva l’Inter. Il gol nel recupero dell’attaccante francese regala tre punti pesantissimi ai nerazzurri sul campo dello Young Boys nel match valido per la terza giornata della “fase a campionato” di Champions League.

L’ampio turnover attuato dal primo minuto ha complicato e non poco i piani di Inzaghi. A ‘tradire’ l’allenatore in particolare, oltre a Taremi, è stato Marko Arnautovic, autore di una brutta prestazione e anche di un rigore sbagliato nel secondo tempo. La pazienza dei tifosi nerazzurri sembra ormai finita: sui social scoppia la rabbia dei sostenitori dell’Inter contro l’attaccante austriaco. C’è addirittura chi chiede la cessione a gennaio o l’esclusione dell’ex Bologna dalla rosa di Simone Inzaghi. L’Inter la vince con i titolari e gli ingressi in campo di Lautaro Martinez, Thuram e Dimarco. Dal solito piede mancino dell’esterno della Nazionale arriva l’assist decisivo per il francese.

Young Boys-Inter, tifosi contro Arnautovic: “Via a gennaio”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it su Arnautovic.

#youngboysinter a gennaio Arnautovic e correa devono fare le valigie. E andrebbe bene anche se tornano i fratelli Esposito — auzz (@Marcomarch50925) October 23, 2024

Arnautovic deve essere messo fuori rosa e venduto o regalato a gennaio, non deve vestire mai più la nostra maglia — Father, Mother and Sister (@flaviopapo63) October 23, 2024

Qualcuno chieda ad Ausilio dei 12 milioni più 4 di ingaggio per Arnautovic #YoungBoysInter — bfhjm (@bfhjm3407) October 23, 2024

ma in che senso è stato permesso ad Arnautovic di calciare un rigore — la stanchezza di Kagari (@yardratiano) October 23, 2024

#YoungBoysInter Inzaghi ci sta mettendo impegno,e potrebbe riuscire a rovinare del tutto Taremi accopiandolo con Arnautovic. — Domenico Loriga (@domgiova) October 23, 2024

Arnautovic ha sbagliato il rigore, ma l’Inter 24/25 è inguardabile. #YoungBoysInter — Ame (@cryptogag66) October 23, 2024