Guida l’ha combinata grossa, bufera prima di Inter-Juve: “Arbitro e VAR scandalosi”

Sta facendo molto discutere la decisione di Guida di assegnare il calcio di rigore al Lille che, di fatto, ha permesso ai francesi di ‘staccare’ l’Atletico Madrid al ‘Wanda Metropolitano’

Arbitri e VAR di nuovo nell’occhio del ciclone, questa volta in Champions League. Nel mirino dei tifosi dell’Atletico Madrid è finito infatti l’arbitro italiano Guida, che al minuto 72 si è reso protagonista di una decisione alquanto controversa.

In proiezione offensiva, il Lille arriva a mettere un cross dalla corsia destra che finisce nel cuore dell’area di rigore dell’Atletico Madrid, sbattendo sul braccio di Mandi (giocatore del Lille, ndr). Tuttavia, Guida ravvisa gli estremi del calcio di rigore perché reputa punibile l’intervento di Koke che, però, come mostrano in maniera chiara le immagini, non colpisce mai il pallone con il braccio. Anche il successivo contatto di gioco che porta Koke a provare l’anticipo sul suo diretto marcatore sembra essere di lieve entità; fatto sta che Guida decide di punire il presunto intervento con il braccio di Koke, come desumibile dalla mimica del direttore di gara.

Atletico Madrid-Lille, caos Guida: nuova polemica arbitrale

A quel punto quasi tutti al ‘Wanda Metropolitano’ pensano che si siano creati i presupposti per far ritornare l’arbitro sui suoi passi. Al VAR, Pairetto decide però di non correggere la decisione di campo di Guida, tra lo sconcerto e la rabbia dei calciatori e della panchina dell’Atletico Madrid. Non il modo migliore, insomma, per preparare un’Inter-Juve che sarà diretta proprio da Guida. Oblak, intervistato nel post partita, ha chiosato: “Nessuno capisce questa decisione, ma non ci lamenteremo”. Ad ogni modo, non sono pochi i commenti che sui social stanno gridando allo scandalo:

Ma che rigore ha chiamato Guida? Il VAR che esiste a fare? SCANDALO A MADRID. — Alfonso Ax (@axpvt) October 23, 2024

El análisis de este partido debe ser profundo, con cabeza, y no condicionado por el vergonzoso penalti que ha señalado Marco Guida y no ha corregido el VAR, aunque sea difícil.

El Atlético lleva encajados 8 goles en 3 partidos y sólo ha marcado 3, en esta Champions esto es clave. — Borja Aranda (@Borja_Aranda_) October 23, 2024

Che bellezza la classe arbitrale italiana. Guida vede un rigore inesistente su ogni galassia e il king pairetto nemmeno lo richiama al var😂😂😂 #atleticomadrid #ChampionsLeague #atleticolille — GUD10S ⚜️ (@danijo_jo) October 23, 2024

L’AIA si fa riconoscere anche in europa grazie a Guida che assegna un rigore al lille invertendo il fallo di mano… e il var? Perché usarlo quando hai visto bene… — Parri (@p4rri) October 23, 2024

Mi chiedo ma che cazzo ha visto guida e il Var per dare un rigore inesistente al lilla. Buona fortuna a inter e Juventus sarà il loro arbitro guida — 💙Paolo💙 (@manodedios1926) October 23, 2024

Spiegatemi Guida che rigore ha visto in Atletico-Lille.

Rigore completamente regalato, boh.

Ottimi arbitro e VAR italiani 👍🏻#ChampionsLeague #AtletiLille — Francesco Delendati (@FrancescoDele) October 23, 2024

Es una vergüenza el penal que cobró Marco Guida contra el Atlético Madrid. Por ahora el VAR no llama. — Juan Bronzini (@jibronzini) October 23, 2024