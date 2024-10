Lo stop sarà lungo: torna dopo la sosta, anche l’Inter è a rischio

L’allenatore trema dopo l’ infortunio subito nell’ultima giornata di campionato: rischia di restare lontano dai campi di gioco per oltre un mese

C’è apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Albert Gudmundsson dopo la scoppiettante vittoria contro il Lecce al ‘Via del Mare’.

Raffaele Palladino si gode la travolgente vittoria in terra pugliese, ma è in ansia per l’infortunio rimediato a inizio partita dall’ex attaccante del Genoa. Gudmundsson aveva deciso la sfida contro il Milan prima della sosta, mentre a Lecce è stato costretto alla resta dopo pochi minuti a causa di un problema muscolare alla coscia destra e più precisamente al flessore. Gli esami e gli accertamenti del caso sono stati spostati a oggi vista la presenza di un edema nella zona interessata, con i viola che temono un lungo stop per il nazionale islandese.

Fiorentina, infortunio Gudmundsson: oggi gli esami, rischia oltre un mese di stop

L’infortunio alla coscia preoccupa la Fiorentina, che nonostante l’assenza di Gudmundsson aveva annichilito domenica il Lecce grazie alle doppiette di un ritrovato Colpani e Cataldi.

A segno anche Parisi e Beltran, con l’argentino che non ha fatto rimpiangere in attacco appunto Gudmundsson e Kean, con quest’ultimo anche lui ai box per un problema alla caviglia. L’ex canterano della Juventus però non preoccuperebbe e dovrebbe rientrare già nel prossimo match contro la Roma, saltando solo l’impegno infrasettimanale in Conference League con il San Gallo. Più lungo sarà invece lo stop del compagno di reparto Gudmundsson, che rischia anche oltre un mese di stop se gli esami delle prossime ore dovessero confermare lesioni alla coscia. Il jolly offensivo islandese rientrerebbe così direttamente dopo l’ultima sosta di novembre dedicata alle nazionali, saltando in tutto sei partite tra campiona e coppa.

Gudmundsson tornerebbe così disponibile per la trasferta di Como del 24 novembre, altrimenti si prenderebbe in considerazione il big match del ‘Franchi’ della settimana successiva contro i campioni d’Italia dell’Inter. Intanto al suo posto Palladino dovrebbe rilanciare in attacco Beltran, che ha dato segnali di risveglio nella roboante vittoria di Lecce dopo un inizio di stagione deludente.