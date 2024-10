Inzaghi o Allegri, colloqui avanzati e blitz in città per l’accordo

Le ultime indiscrezioni sulla panchina di un top club europeo coinvolgono direttamente anche Allegri e Inzaghi

Simone Inzaghi o Massimiliano Allegri. La panchina del top club scotta, l’esonero sembra davvero dietro l’angolo. Al prossimo passo falso, diciamo anche di un certo peso, il tecnico potrebbe essere mandato via.

Tra i due ‘litiganti’, come spesso accade, il terzo gode. In questo caso Xavi, a quanto pare il preferito della dirigenza del Manchester United, al lavoro da settimane per l’eventuale, anzi sempre più probabile sostituzione di ten Hag.

Una sostituzione in corsa, magari al prossimo capitombolo (la squadra è 12esima in campionato…), anche se lo spagnolo potrebbe non accettare di subentrare in corsa. In tal senso il nome più plausibile è quello di Ruud van Nistelrooy, ex centravanti dei ‘Red Devils’ e attuale vice dello stesso ten Hag.

Il grande obiettivo era Tuchel, che però ha firmato con la Nazionale inglese, ma nelle scorse settimane sarebbe stato fatto un tentativo pure con Simone Inzaghi. Secco no del tecnico dell’Inter, ma per l’estate potrebbe spalancare un portone. Intermediari avrebbero proposto pure il nome di Allegri. Il livornese è apprezzato, ma a quanto pare non a tal punto da essere preso in considerazione.

Né lui né Inzaghi, il nome che sta avanzando a grandi passi per la panchina del Manchester United è quello di Xavi, ancora disoccupato dopo l’addio al Barcellona al termine della scorsa stagione.

Manchester United, Inzaghi e Allegri tagliati fuori: avanza Xavi per il post ten Hag

Stando al ‘Daily Mail’ i contatti tra Xavi e lo United sono avanzati. “Una delegazione di quattro uomini, guidata dal direttore generale Omar Berrada, è volata a Barcellona giovedì scorso”, scrive la fonte inglese alludendo a un possibile faccia a faccia con l’allenatore catalano.

Il blitz in città, smentito dalla società secondo cui la delegazione si è recata a Barcellona solo per supportare il team di vela Ineos Britannia nella sfida con la Nuova Zelanda per l’America’s Cup, potrebbe essere stato utile a dare un’accelerata alla trattativa per lo sbarco di Xavi in Premier, a ‘Old Trafford’, seppur a partire della prossima stagione.