Fonseca toglie Leao e il Milan vince: Reijnders regala il primo successo

I rossoneri superano il Bruges per 3-1: fuori Leao, la doppietta di Reijnder evita un’altra delusione al Milan di Fonseca

Prima vittoria Champions per il Milan: i rossoneri battono 3-1 il Bruges ed escono da una difficile situazione.

Fonseca rilancia dal primo minuto Theo Hernandez e Leao, ma l’inizio di partita non premia la formazione di casa che soffre più del dovuto contro i belgi. Per sbloccarla serve una magia e la trova Pulisic direttamente da calcio d’angolo con la complicità della retroguardia avversaria. Partita che si mette in discesa, anche perché, richiamato dal Var, l’arbitro espelle Onyedika per una brutta entrata su Reijnders.

In vantaggio di un gol e di un uomo il Milan non approccia bene il secondo tempo e viene punito da Sabbe con un diagonale che non lascia scampa a Maignan. I rossoneri accusano il colpo e Fonseca prova a dare la scossa: fuori Leao e Loftus-Cheek per Chukwueze e Okafor. Tempo poi secondi e arriva la rete di Reijnders servito proprio dallo svizzero con Leao ancora a bordo campo.

Milan-Bruges 3-1, decisiva la doppietta di Reijders: la nuova classifica

Ora l’inerzia è tutta a favore del Milan con il Bruges che è salvato dalla traversa, ma capitola poco dopo. Ancora un assist di un neo-entrato, questa volta Chukwueze e ancora Reijnders che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol: piattone da dentro l’area e partita in sigillo.

Il 3-1 rende il finale di gara meno complicato e Fonseca ne approfitta anche per far esordire Camarda, concedendo un po’ di riposo a Morata. Nei minuti finali i rossoneri tengono facilmente in mano il pallino del gioco e provano anche a rimpinguare il bottino, consapevoli che anche la differenza reti potrà essere fondamentale per il passaggio del turno. Il risultato però non cambia più, anche perché viene annullato un gol a Camarda: il Milan batte il Bruges 3-1 e strappa il primo successo Champions della stagione.

MILAN-BRUGES 3-1: 34′ Pulisic (M), 51′ Sabbe (B), 61′ e 71′ Reijnders (M)

CLASSIFICA: Monaco* 7 punti; Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus 6; Manchester City, Inter, Sparta Praga, Atalanta, Sporting, Arsenal 4; Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Lille, Psg, Celtic, Club Brugge*, Feyenoord, Atletico Madrid e Milan* 3; PSV, Stoccarda, Bologna, Shakhtar e Dinamo Zagabria 1; Lipsia, Girona, Sturm Graz, Stella Rossa*, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys 0

*una partita in più