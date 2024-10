Fonseca esulta: “Vinto grazie ai cambi. Mi dispiace per Loftus-Cheek. Ecco il mio parere su Leao”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Milan-Club Brugge, match di Champions League

Ancora una vittoria per il Milan di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese può esultare per il primo successo in Champions League della sua squadra.

Il Diavolo ha sfruttato la superiorità numerica, imponendosi in un match non giocato proprio nel migliore dei modi. Non mancano chiaramente le note positive, come la doppietta di Tiijani Reijnders e l’ennesimo gol di Christian Pulisic. Aveva fatto bene anche Rafa Leao, ma il cambio è destinato a far discutere: “E’ merito dei giocatori se abbiamo battuto il Club Brugge, soprattutto di chi è entrato che ha cambiato la sfida – afferma il mister in conferenza -. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Quando non troviamo la soluzione giusta, il gioco inizia ad essere troppo lento. Onestamente penso si stato un problema di comprensione della partita”.

Inevitabilmente si affronta subito il discorso Rafa Leao – “Offensivamente Leao ha fatto cose importanti per la squadra – prosegue Fonseca -. Dopo ho deciso di cambiare, come ho deciso di levare Loftus-Cheek. E’ normale, ho pensato che potessimo essere più energici. Non c’è alcun problema. Chukwueze e Okafor? Sono giocatori in fiducia. Hanno fatto bene contro l’Udinese, hanno capito cosa fare, ma sono soprattutto in fiducia”.

Si parla anche di Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante del Milan aveva trovato il gol del 4 a 1, poi annullato per fuorigioco.

Un gol quello del classe 2008 solo rimandato: “Mi dispiace che la sua rete non sia stata convalidata. Era stato un momento bello per un giocatore che ama il Milan. Era un gol di un bambino che lavora tanto, mi dispiace. Lui e la squadra si meritavano questo momento, ma Camarda avrà tante altre opportunità . Noi tutti vogliamo farlo crescere nel miglior modo possibile. Se hai Morata, Abraham e Jovic è difficile farlo giocare in prima squadra. L’obiettivo è farlo giocare, delle volte è più difficile farlo in Serie C che in Serie A e viceversa. Stiamo cercando di dargli lo spazio migliore”.

Ultima battuta su Loftus-Cheek, autore di una pessima partita: “E’ un calciatore che con me ha giocato in diverse posizioni. Dobbiamo capire che è un calciatore di accelerazione con la palla, quando non ha spazio va in difficoltà . Non ha paura, ma deve capire meglio determinate cose. Lavora tanto, mi dispiace che non è al livello che potrebbe stare”