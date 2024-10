L’errore dell’arbitro è troppo evidente, partita da ripetere: decisione UFFICIALE

L’errore dell’arbitro è troppo evidente: la partita deve rigiocarsi, è stata già fissata la nuova data per l’incontro

Il ritorno del campionato è stato all’insegna delle polemiche. In Serie A numerose partite sono state accompagnate da infuocati dibattiti sulle decisioni degli arbitri. Da Milan-Udinese a Lazio-Juventus, arrivando a Empoli-Napoli e Roma-Inter, tutti i match con le grandi in campo hanno avuto episodi dubbi o contestati.

Veementi proteste e dichiarazioni al veleno da parte dei dirigenti, come quelle del direttore sportivo della Lazio Fabiani o dell’Empoli Gemmi, che tirano in ballo arbitri o Var. C’è di che discutere però anche nelle serie minori con l’errore del direttore di gara che costringe alla ripetizione dell’incontro.

È quanto accaduto la settimana scorsa durante il derby nel campionato Under 17 tra Pro Collegno e l’Olympic Collegno, match che a due minuti dal noventesimo vedeva la squadra ospite vincere per 3-2, dopo essere andata sotto di due reti. Proprio il gol del sorpasso ha però scatenato l’esultanza provocatoria degli ospiti, che scatenava disordini sugli spalti e la sospensione della partita decisa dall’arbitro. Una scelta che ora è contestata, tanto da stabilire la ripetizione del match.

Under 17, l’arbitro ha sbagliato: la partita si rigioca

Il giudice sportivo, letto il referto arbitrale, ha stabilito che la partita avrebbe dovuto concludersi regolarmente e che l’arbitro ha sbagliato a sospenderla.

Questo perché in campo c’era un clima tale da consentire di proseguire il match che sarebbe arrivato a conclusione in pochi minuti. Nel comunicato del giudice sportivo si conferma l’esultanza “irrispettosa e provocatoria” dell’Olympic verso i tifosi di casa e la rissa scoppiata in tribuna. Si evidenzia però che “l’arbitro non è stato mai minacciato fisicamente, pertanto è da censurare il suo comportamento, in quanto sul terreno di gioco non vi era nessuna tensione fra i giocatori, tale da sospendere la gara”.

Da qui la scelta di far ripetere il match, con la nuova data fissata per mercoledì 23 ottobre alle ore 18.30. Inoltre il giudice sportivo ha anche sanzionato con pesanti squalifiche giocatori e allenatori dell’Olympic Collegno: 5 per Giacomo Pintor, 3 per Simone D’Anna, 2 per Stefano Baschirotto e stop fino al 16 novembre per l’allenatore Di Roma.