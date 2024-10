Ha giurato amore ai rossoneri: la Juve è già un ricordo

L’infortunio di Gleison Bremer ha modificato le esigenze della Juventus. Serve un centrale di difesa e intanto arrivano le ultime novità su un potenziale obiettivo

La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha stravolto la stagione tanto di Gleison Bremer quanto della stessa Juventus. Il possente centrale brasiliano aveva iniziato l’annata nel migliore dei modi guidando una retroguardia quasi imperforabile con la sua consueta leadership.

Il brutto infortunio che priverà Motta dell’ex Torino per un periodo lunghissimo ha quindi rimescolato le carte sia dal punto di vista tecnico in campo, che da quello del mercato con Giuntoli e soci che dovranno quindi porre rimedio con una soluzione tampone a gennaio.

La Juventus osserva quindi il mercato dei difensori a caccia della giusta occasione, trovando il connubio tra calciatore di valore ed esperienza e i costi di operazione. In questo senso tra i candidati accostati al club bianconero nei giorni scorsi c’è anche Leo Ortiz di passaporto italiano e con una clausola rescissoria in essere.

Calciomercato Juventus, le ultime su Leo Ortiz: permanenza al Flamengo

Ad ogni modo, al netto del papabile interessamento, la Juventus per ora non sembra intenzionata a spendere cifre intorno ai 20 milioni di euro a salire per Ortiz a gennaio.

Oltre alla volontà dei bianconeri va inoltre considerata tanto quella del calciatore quanto quella dello stesso Flamengo. A fare il punto della situazione ci ha pensato il portale verdeoro ‘BolaVip’ che ha evidenziato come Ortiz abbia dimostrato sempre più la sua importanza in campo, con il giusto mix di qualità tecnica e forza fisica, motivo per cui in questo momento non c’è interesse che il giocatore venga ceduto.

Dal punto di vista tattico con Filipe Luís in panchina il calciatore classe 1996 è tornato a giocare nel suo ruolo naturale, mentre con Tite ha agito molto da centrocampista. Con l’ex terzino dell’Atletico a guidarlo Ortiz punta quindi ad essere un calciatore fondamentale per i rossoneri.

La stessa fonte verdeoro infine evidenzia anche che nonostante la possibilità di giocare in Europa, lo stesso centrale nato a Porto Alegre ha mostrato interesse e voglia di restare ancora al Flamengo dove intende proseguire ancora a lungo.