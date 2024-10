Chukwueze più il bomber: doppio scippo Friedkin al Milan

La vittoria sull’Udinese non cancella i dubbi sul Milan ed intanto si prospetta una cessione a gennaio: dai Friedkin insieme a Castro

Una vittoria che serve alla classifica e al morale. Il Milan soffre con l’Udinese, ma in inferiorità numerica riesce a portare a casa tre punti che allontano i pensieri negativi su Fonseca.

Per i rossoneri è già tempo di tornare in campo con l’appuntamento Champions contro il Bruges fissato per domani sera. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti con le condizioni non perfette di Gabbia e Abraham ed è per questo che convocherà anche il baby bomber Camarda che troverà spazio in panchina. Da capire quel che accadrà in avanti: Leao è pronto a tornare, da capire chi gli lascerà spazio, se Okafor o Chukwueze.

Il nigeriano è stato l’autore del gol vittoria sabato pomeriggio e spinge per una nuova maglia da titolare anche in Champions League. Finora l’ex Villarreal non è stato impiegato con continuità: appena tre le partite da titolare sulle 10 disputate dal Milan, ma questo non ha frenato l’interesse di un club inglese nei suoi confronti. Stando a quanto riferisce, infatti, ‘Football Insider’, il 25enne sarebbe uno degli obiettivi per gennaio dell’Everton.

Calciomercato Milan, l’Everton su Chukwueze: piace anche Castro

I Toffees, che a breve entreranno ufficialmente nella galassia Friedkin, sono alla ricerca di rinforzi per l’attacco e avrebbero puntato proprio Chukwueze in vista di gennaio. Non l’unico obiettivo del club di Premier League che ha messo gli occhi su un altro calciatore che si sta mettendo in mostra nel nostro campionato.

Si tratta di Santiago Castro, 20enne attaccante del Bologna, autore finora di tre gol e un assist con la maglia rossoblù. Il suo profilo è finito anche sul taccuino dei dirigenti del Milan per la prossima stagione, ma l’Everton potrebbe sbaragliare la concorrenza. L’argentino ha diversi estimatori nel campionato inglese, ma tra questi la squadra di Liverpool è quella che potrebbe muoversi in maniera più concreta nelle prossime settimane.

Difficile che il Bologna se ne privi a stagione in corso, così come appare complicato che il Milan possa dare il via libera alla cessione di Chukwueze già a gennaio. L’Everton però li ha messi nel mirino.