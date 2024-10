“Un disastro”: Roma-Inter nel caos, lo hanno visto tutti

Grandi polemiche durante Roma-Inter e la sua prestazione è stata giudicata negativamente: critiche quasi unanimi

Nella giornata caratterizzata dalle polemiche, non potevano mancare le discussioni anche in Roma-Inter, uno dei match più attesi dell’ottavo turno di Serie A.

Una partita caratterizzata dal grande equilibrio in campo, prima del gol di Lautaro Martinez, con le due formazioni che hanno faticato a rendersi pericolose. C’era riuscita l’Inter con un contropiede di Thuram fermato da Cristante: i nerazzurri hanno a lungo protestato, chiedendo fallo ed espulsione ma Massa ha lasciato proseguire.

L’arbitro è finito nel mirino dei nerazzurri anche nel secondo tempo per un fallo fischiato a Bastoni con ammonizione a Barella per proteste. In generale la prestazione del direttore di gara è stata contestata dai nerazzurri e lo si nota anche sui social dove Massa è preso di mira.

Roma-Inter, proteste nerazzurre: “Un disastro”

Numerosi i commenti su X contro il direttore di gara: Massa è contestato per una direzione di gara che, a dire dei sostenitori nerazzurri, è stata a senso unico.

Si ricordano gli episodi incriminati e si arriva a chiederne la radiazione perché “sta combinando un disastro”. Ma c’è anche chi, tifosi della Juventus questa volta, ironizza sul giallo di Barella e si dice convinto che questa sarà l’ultima partita arbitrata da Massa.

Ecco alcuni tweet sull’arbitro di Roma-Inter:

Palla piena, fallo, Barella giustamente impazzisce e ammonito.

Massa ha fracassato i maroni! — Alessandro (@90ordnasselA) October 20, 2024

Minchia tra ieri e oggi io mi chiedo come facciano a percepire uno stipendio sti qua col fischietto — Nolan (@Davenerazzurro1) October 20, 2024

Massa quando segnerà la Romapic.twitter.com/UIkfYKwreP — Dumas ⭐⭐ (@Darmumas) October 20, 2024

Massa ha veramente deciso che l’Inter questa partita non la deve giocare — @Calhanogluniano (@Calhanogluniano) October 20, 2024

Di #Massa apprezzo perché è coerente: fischia solo per la #Roma. Dall’inizio alla fine. — Filippo Rivani Farolfi (@Filoribs) October 20, 2024

E anche stasera pessimo arbitraggio di #Massa! Complimenti a #Rocchi e #AiA che anche questa settimana hanno rovinato e indirizzato quasi tutte le partite! #RomaInter — Claudio Valeri ⭐️⭐️ (@tuter71) October 20, 2024

L’errore è servito. Massa ha bisogno di un oculista. — Lilis (@sofiaebastacosi) October 20, 2024