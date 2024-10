Sono convinti di prendere Barella: maxi offerta per l’Inter

Quattro mesi fa Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino a giugno 2029. In maglia nerazzurra ha vinto già 2 Scudetti

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. Lo era in verità anche di quella di Conte, con la quale vinse il primo Scudetto della sua carriera. Il secondo, che lui ha detto di sentire molto suo viste le difficoltà personali affrontate a inizio stagione, è arrivato l’anno scorso al termine di un’annata trionfale che il classe ’97 ha vissuto da grande protagonista.

Legatosi all’Inter fino a giugno 2029, praticamente quasi a vita, con ingaggio salito a circa 6,5 milioni (con Calhanoglu e Thuram è il secondo più pagato della rosa dopo Lautaro), Barella vede il suo futuro a tinte nerazzurre. Tuttavia nuove indiscrezioni di calciomercato vanno pressoché all’opposto, ipotizzando un suo trasloco in Premier League nell’estate 2025.

‘Fichajes.net’ sostiene che per Barella intenda muoversi con decisione nientemeno che il Liverpool. Attualmente in testa al campionato con 18 punti, uno in più del Manchester City, i ‘Reds’ di Slot sarebbero più che convinti di riuscire a mettere le mani sul cartellino dell’ex Cagliari, costato al club ora di Oaktree più di 40 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto.

Ebbene, secondo il portale spagnolo il Liverppol sarebbe propenso a mettere sul piatto praticamente il doppio, cioè 80 milioni di euro. Questa cifra, aggiunge, potrebbe far vacillare Marotta e soci considerate la necessità di far quadrare il bilancio (il pareggio è sempre più vicino) ma pure di finanziare la prossima campagna acquisti.

Assalto Liverpool a Barella: il sì del vice-capitano dell’Inter non è per nulla scontato

Ottanta milioni potrebbero davvero ottenere il via libera di Oaktree, da capire eventualmente la volontà del calciatore che anche in questi giorni ha detto e fatto capire di non immaginarsi altrove. A Milano sta benissimo, all’Inter è un punto fermo indiscusso e indiscutibile, per cui non sarebbe sorprendente se rispedisse al mittente le avances del Liverpool.

In cinque anni e qualche mese Barella ha giocato 240 partite con la maglia dell’Inter, realizzando 23 gol e fornendo ben 52 assist. 7 i trofei vinti, di cui – oltre ai due campionati – 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. In bacheca il 27enne cagliaritano vanta pure l’Europeo del 2021 con l’Italia.