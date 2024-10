Il Torino fa e disfa, il Cagliari non perdona e rimonta: granata KO 3-2

Al termine di una gara dai tanti capovolgimenti di fronte, il Cagliari di Nicola si impone 3-2, conquistando tre punti pesantissimi per la propria classifica

Partita pirotecnica all’Unipol Domus Arena, che premia il cuore e la grinta del Cagliari di Nicola, in grado di battere in rimonta il Torino, conquistando tre punti pesantissimi. Ad aprire le danze è stato il sigillo di Viola al 38′, a cui ha prima risposto Sanabria al 41′ e poi Linetty al 55‘ con una firma d’autore. Il tutto prima della rimonta del Cagliari.

Quando tutto lasciava presagire che i granata avessero ormai azzannato la partita, ecco la veemente rimonta dei padroni di casa. Gettato nella mischia, Palomino di testa inchioda il 2-2 al minuto 74. A quel punto la compagine di Vanoli arretra il proprio baricentro e presta il fianco alle incursioni del Cagliari che si riversa in attacco, trovando la rete della definitiva rimonta grazie allo sfortunato autogol di Coco.

Colpiti, gli ospiti provano ad orchestrare una rimonta ma gli errori sotto porta e gli ottimi interventi di Scuffet in pieno recupero permettono ai sardi di conquistare tre punti pesantissimi per la propria classifica. Nuovo stop per il Torino, che non riesce a portare a casa neanche un punto dal confronto con un Cagliari volitivo e capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Altro 3-2 subito per i granata, che devono registrare ancora una volta preoccupanti amnesie difensive. Esulta il Cagliari, che grazie ai tre punti maturati questa sera può lanciare uno sguardo ai prossimi impegni di campionato con rinomate certezze.

TABELLINO CAGLIARI-TORINO 3-2: 38′ Viola, 41′ Sanabria, 55′ Linetty, 74′ Palomino, 78′ Autogol Coco

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 19, Juventus 16, Inter* e Milan 14, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 13, Torino 11, Roma* e Empoli 10; Verona*, Bologna, Como e Cagliari 9, Parma 7, Genoa 6, Lecce 5, Monza* e Venezia 4

* una partita in meno