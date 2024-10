DIRETTA Serie A, Roma-Inter 0-0 | Traversa Mkhitaryan – LIVE

Ultimo, e atteso, partita di questa domenica, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A: la Roma ospita l’Inter campione d’Italia in carica

Dopo le partite giocate sabato e quelle di quest’oggi, dal lunch match fino a quella delle 18 tra Cagliari e Torino, chiude la domenica dell’ottava giornata del campionato di Serie A l’attesissima sfida tra la Roma e l’Inter.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel turno precedente contro il Monza del campione del mondo 2006 Alessandro Nesta, arrivato dopo l’iniziale vantaggio siglato da Artem Dovbyk. Il giovedì antecedente alla sfida di campionato, i giallorossi erano stati sconfitti nel secondo turno del nuovo format dell’Europa League dall’Elfsborg, restando inchiodati a quota 1 punto in classifica, grazie al pareggio casalingo ottenuto contro l’Athletic Bilbao all’esordio. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi, per tanti anni seduto sulla panchina degli acerrimi rivali della Lazio, si presentano a questa sfida dopo il 3-2 casalingo rifilato al Torino di Paolo Vanoli, tre punti ottenuti con grande fatica che hanno consentito di tenere il passo di chi li precede. In Champions League, invece, hanno agevolmente regolato la Stella Rossa tra le mura amiche con un rotondo 4-0. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

ARBITRO: Davide Massa (Sez. Imperia)