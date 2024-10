Dall’Inter alla Roma, decisione a sorpresa: ecco il prossimo acquisto

Tra poco più di un’ora Inter e Roma scenderanno in campo per il posticipo domenica dell’ottava giornata di Serie A. Un’altra scelta, però, cambia le carte in tavola

Con la volontà di rispondere immediatamente al mini allungo del Napoli, vittorioso sul campo dell’Empoli, l’Inter di Simone Inzaghi sfida la Roma di Ivan Juric in un confronto tutt’altro che banale. Il match dell’Olimpico, infatti, offre diversi spunti interessanti oltre che rappresentare uno snodo importante per il cammino delle due compagini, a caccia di punti pesanti da mettere in cascina.

Sia per i nerazzurri che per i giallorossi, infatti, la sfida di questa sera rappresenterà l’inizio di un mini ciclo che vedrà le due formazioni – alla luce anche delle gare di Coppa – impegnate sostanzialmente ogni tre giorni. I due allenatori dovranno quindi essere bravi a far ruotare gli uomini a disposizione, in maniera tale da razionalizzare il dispendio di energie. E chissà che una mano non arrivi anche dalla prossima sessione trasferimenti invernali che potrebbe vedere sia l’Inter che la Roma non recitare un ruolo da semplice comparsa. Ragion per cui, vista anche l’incombenza del fischio d’inizio, ci siamo divertiti a chiedere ai nostri utenti – nel consueto sondaggio giornaliero – quale affare possa rappresentare un’occasione di mercato per i due club.

Calciomercato Inter, l’esito del sondaggio di CM.IT: scelto il colpo Asllani-Roma

La domanda era la seguente: “Stasera altro big match in campionato con Roma-Inter: quale operazione di calciomercato conerebbe di più alle due squadre”. La maggioranza degli utenti (il 30,2%), ha scelto di valorizzare l’opzione Asllani-Roma, ritenendo che l’eventuale acquisto dell’ex centrocampista dell’Empoli – poco impiegato da Inzaghi – possa rinforzare la mediana giallorossa.

‘Segue’ il possibile binomio Svilar-Inter (28.3%) anche se – ricordiamolo – l’estremo difensore nativo di Antwerpen, considerato un pilastro del progetto tecnico della Roma, è in odore di rinnovo con il club capitolino. Suggestiva – ma non valorizzata dai nostri lettori – anche l’accostamento Dybala-Inter, votato ‘soltanto’ dal 24.5% dei nostri utenti e quindi piazzatosi al terzo posto di una mini classifica completata dalla proposta Arnautovic-Roma, che ha raggiunto appena il 17% delle preferenze.