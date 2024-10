Thiago Motta stupisce ancora: (ri)lancia Douglas Luiz e cambia capitano

La Juventus ospita la Lazio nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A: diverse novità nell’undici bianconero del tecnico Thiago Motta

Juventus incerottata e tante novità di formazione per Thiago Motta nel delicato match di campionato contro la Lazio, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

La novità più importante è la titolarità di Douglas Luiz, che torna dal primo minuto dopo oltre un mese: il brasiliano era sceso in campo dall’inizio una sola volta in questa stagione, lo scorso 14 settembre nella trasferta di Empoli. Sicuramente una serata importante per l’ex Aston Villa, che deve cancellare gli errori contro Lipsia e Cagliari oltre a una prima parte della sua avventura in bianconero finora da dimenticare. Douglas Luiz partirà sulla trequarti, sostituendo di fatto Koopmeiners dietro l’unica punta Vlahovic. L’altra sorpresa di Motta riguarda invece il settore sinistro della difesa della Juve, dove ritrova spazio Juan Cabal.

Juventus-Lazio, Douglas Luiz e Cabal tornano titolari. Fascia da capitano per Cambiaso

Il colombiano ex Verona aveva giocato da titolare le prime tre partite di campionato, sparendo poi dai radar dopo la sfida casalinga contro la Roma.

Cabal vince il ballottaggio con il baby Rouhi, mentre Andrea Cambiaso si sposta qualche metro più avanti dalla parte opposta. Il jolly della nazionale azzurra, vista l’emergenza totale sulla corsia destra del settore avanzato della Juventus (assenti sia Nico Gonzalez che lo squalificato Conceicao, mentre Weah al rientro non è al meglio), agirà più avanzato sulla linea dei trequartisti dietro Vlahovic. Le novità di Thiago Motta però non finiscono: proprio Cambiaso sarà oggi il capitano al posto di Gatti, che aveva indossato la fascia in questa prima parte di stagione. Prima volta assoluta per l’ex Genoa, protagonista anche in Nazionale e con la Juve che ha respinto l’ultima estate le sirene dall’estero, in particolare del Real Madrid di Carlo Ancelotti, per il tuttofare di Thiago Motta.