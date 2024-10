Nuovo club per Kjaer: l’accordo si tinge di ‘giallo’

Il futuro di Simon Kjaer potrebbe essere arrivato ad un importante punto di svolta. Così la fumata bianca è un rebus ancora tutto da sciogliere

Dopo aver chiuso la sua parentesi con la maglia del Milan, che ha deciso di non rinnovargli il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, Simon Kjaer non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nonostante qualche timido sondaggio esplorativo effettuato da diversi club in giro per il mondo, il trentacinquenne nativo di Horsens si è preso del tempo per valutare il da farsi, soppesando con attenzione le prossime mosse.

Alla voglia di ritornare subito in campo, infatti, si coniuga il desiderio di mettersi in gioco in un contesto nel quale essere protagonista. A tal proposito, nelle ultime ore Kjaer è accostato con una certa insistenza al Frosinone. Alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale puntellare un reparto che ha evidenziato non poche difficoltà, i ciociari avrebbero infatti bussato alla porta dell’ex difensore del Milan. A riferirlo è news-sport.it, che svela come il club gialloblu sia sul punto di imprimere l’accelerata decisiva ad un’operazione già impostata nelle sue linee essenziali.

Kjaer-Frosinone, dalle voci sempre più calde all’improvviso dietrofront: cosa sta succedendo

Di tutt’altro tenore è invece l’indiscrezione rilanciata da calciofrosinone.it, secondo cui non si sarebbero ancora materializzati i presupposti per una trattativa concreta tra le parti. Ancor più prematuro, dunque, ipotizzare che l’eventuale fumata bianca possa essere trovata in tempi relativamente brevi.

In un senso o nell’altro, però, la situazione andrà monitorata con estrema attenzione. Indipendentemente dalle voci riguardanti il futuro di Kjaer, infatti, non è escluso che il Frosinone continui comunque a monitorare il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti in termini di qualità-prezzo. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, si materializzeranno i presupposti per un possibile rilancio dell’ipotesi Kjaer-Frosinone.