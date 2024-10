Roma-Inter a rischio: altra tegola per Inzaghi

L’Inter torna in campo domenica sera nel big match esterno contro la Roma. Problemino per Inzaghi in vista della gara nella capitale: le ultime

Roma-Inter sarà il big match domenicale dell’ottava giornata di Serie A. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali la truppa di Inzaghi è chiamata a macinare subito punti pesanti per la corsa al titolo.

L’allenatore piacentino rischia però di dover fare a meno di un centrocampista. Asllani è infatti alle prese con una contusione rimediata oggi in allenamento: domani il mediano albanese verrà valutato in merito ad una eventuale convocazione o meno per la trasferta di Roma.

Un ulteriore imprevisto per Inzaghi dopo i problemi occorsi a Piotr Zielinski a margine proprio dell’ultima sosta.