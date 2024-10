Per la Juventus risuona l’allarme: “È dannoso”

La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio, ma intanto risuona l’allarme e c’è una bocciatura eclatante: è un oggetto dannoso

La Juventus è pronta a ripartire, anche se Thiago Motta è in piena emergenza. Contro la Lazio la formazione bianconera dovrà fare i conti con numerose assenze. Si parte dai lungo degenti Bremer e Milik, si passa allo squalificato Conceicao, quindi ci sono i forfait annunciati di Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie e Weah, quindi il dubbio che riguarda Nicolò Fagioli che non si è allenato con il gruppo.

Situazione complicata che costringerà l’allenatore juventino a inventarsi soluzioni alternative o puntare su chi finora non ha trovato grande spazio nei suoi piani. Il riferimento è anche a Douglas Luiz, autentico oggetto misterioso della formazione di Thiago Motta. Il brasiliano, arrivato dall’Aston Villa in un’operazione dal valore complessivo di 50 milioni, ha finora deluso le aspettative e si è macchiato di alcuni errori che hanno fatto molto rumore. Proprio l’ex Aston Villa finisce nel mirino della critica di Giancarlo Padovan che a ‘Sky’ ha bocciato senza remore il calciatore.

Juventus, Douglas Luiz bocciato: “È un oggetto dannoso”

Molto probabilmente contro la Lazio Douglas Luiz giocherà dal primo minuto e avrà l’occasione per smentire chi lo ha considerato un bidone o comunque un flop.

Tra questi c’è anche Padovan. Il giornalista a ‘Sky’ non è stato tenero nei confronti del brasiliano definito senza mezze misure “un oggetto dannoso”: “Il suo apporto in fase di costruzione – ha anche aggiunto – è nullo, è un giocatore che per me deve dimostrare qualcosa in più”. La sensazione è che si possa arrivare ad un’esclusione permanente: “C’è il rischio che Motta non lo veda o lo consideri un calciatore non adeguato al suo gioco e che si riveli un clamoroso flop del mercato estivo”.

Certo, Douglas Luiz avrà ancora prove di appello, ma urge un cambio di passo immediato per non finire catalogato davvero come un flop: “È ancora presto per giudicarlo, ma per quanto fatto e per come l’ha fatto, c’è da allarmarsi”. Contro la Lazio potrebbe avere già una nuova occasione di riscatto: a lui il compito di zittire i critici e dimostrare che Giuntoli ci ha visto bene portandolo in Italia.