Penalizzazione monstre, -12 e classifica nuovamente stravolta: sale la paura

Lo storico club rischia fino a 12 punti di penalizzazione: caos stipendi e contributi, si aspetta la decisione

Dalla possibile svolta societaria al rischio di una maxi-penalizzazione in classifica: tifosi in ansia per le sorti del club.

Dopo aver sfiorato il sogno promozione nella passata stagione, ora il Taranto vive una situazione tutt’altro che semplice. Lo storico club pugliese lo scorso anno era stata la sorpresa del campionato di Lega Pro con Eziolino Capuano in panchina, sognando il ritorno in Serie B dopo oltre trent’anni, chiudendo al quinto posto la regular season arrivando agli ottavi di finale dei playoff per la promozione in cadetteria, offrendo un calcio propositivo, divertente e votato all’attacco.

Lo stesso allenatore, ora sulla panchina del Foggia, aveva fatto suonare più di un campanello d’allarme in estate salutando la compagine rossoblu. Nelle scorse settimane il club pugliese è stato raggiunto da un deferimento per mancato versamento di stipendi e contributi: il 5 novembre verrà giudicato con una prima penalizzazione che appare ormai scontata, ma potrebbe non essere finita qui. Lo ha confermato Fabrizio Lucchesi, dimissionario direttore generale del Taranto e dirigente di lungo corso del calcio italiano.

Taranto, rischio maxi-penalizzazione in classifica

L’esperto dirigente ha parlato di tre pagamenti non rispettati più la recidiva come riportato da Tuttosport: “Ci sono tre pagamenti non rispettati più la recidiva, arriveranno dai 6 ai 12 punti di penalizzazione”.

Una situazione tutt’altro che semplice – dunque – quella vissuta dalla squadra allenata da Carmine Gualtieri, attesa dall’ostica trasferta sul campo del Crotone in programma domenica pomeriggio. Ultimo in classifica con 6 punti all’attivo insieme alla Juventus Next Gen nel girone C di Lega Pro, il Taranto è reduce dalla prima vittoria stagionale conquistata domenica scorsa contro il Picerno e spera in una svolta societaria.

In città sono arrivati da giorni gli emissari del fondo statunitense Apex, con l’intenzione di trovare una intesa definitiva per rilevare le quote dal presidente Massimo Giove. Intanto in città si rincorrono voci di possibili dimissioni anche da parte del tecnico Gautieri, ma l’intenzione del tecnico e del gruppo è di fare quadrato per affrontare con unità d’intenti questo difficile momento.