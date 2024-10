Svolta societaria ad un passo: gli americani comprano il club

Una nuova cessione societaria all’orizzonte: arriva un’altra proprietà americana in Italia

Il calcio italiano apre le porte alle proprietà estere: un altro fondo statunitense pronto a investire.

Il calcio italiano resta in una fase di continua evoluzione, anche tramite cessioni societarie e fondi o comunque proprietà estere. Basti pensare che solo tra Serie A e Serie B ci sono ben diciotto squadre di proprietà, al cento per cento o in parte, di soggetti e/o fondi stranieri.

Inter, Milan, Atalanta, Roma e Bologna sono solo alcuni casi: ci sono anche Genoa, Parma, Como, Fiorentina e Venezia, senza dimenticare le ‘cadette’ Palermo, Spezia, Pisa e Cesena, ma anche in Lega Pro non mancano proprietà straniere, ovvero quelle di Padova, Spal e Triestina.

Un nuovo fondo USA in Italia: ecco il cambio di proprietà

Nelle prossime ore – dunque – un’altra proprietà straniera potrebbe entrare ufficialmente a far parte del mondo del calcio italiano. Sono ore calde, infatti, per il cambio di proprietà in casa Taranto.

La società pugliese, che milita in terza serie, sarebbe infatti a un passo dalla cessione ad un fondo statunitense come spiegato dallo stesso direttore generale rossoblu Fabrizio Lucchesi il quale, ai microfoni di Antenna Sud ha spiegato di aver “salutato la squadra” lasciando “una città che mi ha catturato e lo faccio con commozione” e augurando “il meglio al Taranto e alla sua gente”. Nelle ultime ore, dopo un periodo non semplice, si è arrivati all’accordo per il passaggio di quote societarie: “Era una cessione prevista, ora i costi di gestione del club sono ridotti al limite. La proprietà deciderà se rientrare in possesso del club oppure cederlo”.

A rilevare le quote del club da Massimo Giove, dimessosi da presidente ad agosto dovrebbe essere il fondo angloamericano Apex. Intano ieri è scaduto il termine per il pagamento di stipendi e contributi di luglio e agosto. In caso di mancato pagamento, il club pugliese rischia di andare incontro ad una penalizzazione in classifica in attesa che il prossimo 5 novembre il Tfn si pronunci in merito al deferimento per il mancato rispetto della scadenza dell’1 agosto.

Una svolta attesa e importante per il Taranto che in questi mesi ha inevitabilmente risentito delle vicende societarie: dopo nove partite la compagine ionica infatti è ultima in classifica nel girone C di Lega Pro, con 6 punti conquistati finora. I tifosi sperano che l’imminente svolta soietaria comporti una sterzata anche in campo e nei risultati.