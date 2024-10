Esonero Fonseca, ci risiamo: “Arriva l’ex Juve”

Paulo Fonseca torna in discussione al Milan: Udinese, Club Brugge e Bologna cruciali per il futuro dell’allenatore. La dirigenza pensa ad ex Juve

Due sconfitte consecutive, in Champions League ed in campionato, che hanno subito rimesso in discussione Paulo Fonseca. Il suo Milan, infatti, è già attardato in Serie A e deve rincorrere anche in Europa dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Il “credito” del Derby sembra già finito.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, nell’approfondimento di Luca Vanni, Paulo Fonseca avrebbe già “bruciato” il poco di credito guadagnato vincendo il derby contro l’Inter di Inzaghi. Il tecnico portoghese, riferisce il giornalista, sa di giocarsi molto nelle gare contro Udinese, Club Brugge e Bologna, al punto che si parla già dei possibili sostituti.

Come riferito da Vanni, se Fonseca dovesse steccare di nuovo, al suo posto Ibrahimovic vorrebbe Tudor, mentre Furlani punterebbe su Sarri. Molti milanisti, però, sognano anche il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Come anticipato da Calciomercato.it, Maurizio Sarri è sulla lista della dirigenza rossonera in caso di ribaltone in panchina. Piace anche Tudor, libero dopo l’addio immediato alla Lazio, ma le voci su Allegri si fanno sempre più insistenti.

Milan, Fonseca in bilico: nel mirino gli ex Juve Tudor, Sarri e Allegri

Fonseca non è ancora a rischio esonero, ma altri passi falsi pesanti fra Udinese, Brugge e Bologna potrebbero costare cari all’allenatore portoghese. Al netto di rumors ed indiscrezioni, sembra esserci al momento un favorito per la panchina in caso di ribaltone.

Monica Colombo del ‘Corriere della Sera’, in esclusiva su Calciomercato.it, ha confermato il forte interesse per l’ex Juve Tudor: “Tra tutti quelli che sono usciti finora, quello che ritengo più verosimile perché è quello che piace più ad Ibrahimovic è Igor Tudor. Allegri ha litigato con lo svedese ai tempi del Milan e Sarri si sta proponendo, ma per quello che so è Tudor il nome più credibile”. Tutto dipenderà da Fonseca e dal rendimento del suo Milan a partire dalle prossime partite contro Udinese, Club Brugge e Bologna.